مشارکت تیم هوایی کشور ترکیه در اطفای حریق الیت مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست؛ ظهر امروز با توجه به ادامه عملیات لکه‌گیری مناطق به جای مانده و انجام مراحل نهایی مهار آتش‌سوزی در منطقه الیت مازندران، دو فروند هواپیما و هلیکوپتر ویژه اطفای حریق ترکیه که از روز گذشته در کشورمان حضور داشتند، اقدام به اجرای عملیات کردند.

در این مرحله از اطفای حریق، ضمن بررسی هوایی بخش‌های مختلف عرصه‌های جنگلی الیت که از هفته گذشته درگیر حریق شده بودند، با استفاده از هواپیماهای آب‌پاش و هلی‌کوپتر تخصصی اطفای حریق مورد پاکسازی و لکه‌گیری قرار گرفتند.

تیم تخصصی اطفای حریق کشور ترکیه، بنا بر درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب همکاری وزارت کشاورزی این کشور با سازمان حفاظت محیط زیست، در کشورمان حضور پیدا کردند.

