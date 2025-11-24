آسمان الیت آبی است؛ تور آتش گردی در هیرکانی!

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: آسمان منطقه الیت در صبح روز نهم و پس از پایان عملیات اطفای حریق صاف و آبی است، با این حال، هنوز دود در برخی مناطق جنگلی استان مازندران از کارمزد سوادکوه تا گلوگاه به هوا برمی‌خیزد و نشان می‌دهد که خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش در نقاطی از جنگل‌ها همچنان وجود دارد.

صبح روز نهم و تنها یک روز پس از پایان عملیات سنگین اطفای حریق هشت‌روزه، آبی و صاف است؛ نشانه‌ای از فروکش کردن شعله‌هایی که روزها جنگل‌های هیرکانی را درگیر کرده بود.

با این حال، عملیات برای مهار کامل آتش همچنان ادامه دارد و از نخستین ساعات صبح، نیروهای تازه‌نفس مردمی و یگان‌های منابع طبیعی دوباره به منطقه اعزام شده‌اند تا بقایای شعله‌ها و کانون‌های پنهان را به‌طور کامل خاموش کنند.

در حالی که آرامش نسبی به پوشش گیاهی بازگشته، صدای بالگردها هنوز بر فراز آسمان غرب مازندران شنیده می‌شود؛ بالگردهایی که از استان‌های مختلف کشور به عملیات پیوسته‌اند و همچنین بالگرد تخصصی اطفای حریق که از ترکیه وارد ایران شد و طی روزهای گذشته نقش مؤثری در کنترل آتش داشته است.

به همین دلیل، تیم‌های پایشی شامل نیروهای زمینی و گشت‌های هوایی تا زمان اطمینان کامل از خاموشی همه کانون‌ها در منطقه مستقر خواهند ماند و عملیات لکه‌گیری در نقاط حساس همچنان ادامه دارد.

مسئولان استانی و محلی نیز با حضور در منطقه، روند عملیات و نیازهای میدانی را رصد می‌کنند. به گفته آنان، همکاری گسترده مردم محلی، گروه‌های داوطلب، نیروهای امدادی، نظامی و دستگاه‌های مختلف اجرایی، عامل اصلی تسریع در کنترل این آتش‌سوزی گسترده بوده است.

مسئولان اعلام کرده‌اند پس از پایان کامل عملیات اطفا، بررسی میزان خسارت، پایش زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی برای احیای عرصه‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بازسازی پوشش گیاهی این زیست‌بوم ارزشمند با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

جنگل‌های مازندران در روزهای گذشته حال خوشی نداشتند؛ آتش‌سوزی‌هایی که از جنگل‌های الیت گرفته تا مناطق کارمزد سوادکوه و گلوگاه ادامه یافت، روزهای سختی را برای زیست‌بوم هیرکان و حافظان منابع طبیعی رقم زد. تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مردمی و یگان‌های منابع طبیعی، همراه با پشتیبانی بالگردها از استان‌های مختلف و حتی بالگرد تخصصی اطفای حریق وارد شده از ترکیه، در نهایت منجر به مهار نسبی شعله‌ها شد.

آتش گردی در هیرکان؛ از سوادکوه تا گلوگاه

شب و روز گذشته جنگل کارمزد سوادکوه چند نوبت دچار حریق شد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری از مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه کارمزد سوادکوه خبر داد و مشارکت ارزشمند ساکنان این روستا را در عملیات اطفای حریق قابل تقدیر دانست.

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد: آتش‌سوزی از حدود ساعت ۲۲ شب گذشته آغاز شد و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با همراهی مردم محلی توانستند حوالی ساعت ۲ بامداد آن را مهار کنند. وی افزود: تیم‌های ما همچنان در منطقه مستقر هستند تا از وقوع دوباره حریق جلوگیری شود.

وی با قدردانی از همراهی مردم کارمزد عنوان کرد: اهالی روستا، چه زنان و چه مردان، تا لحظه مهار کامل حریق در کنار نیروهای ما بودند و نقش مهمی در کنترل سریع آتش ایفا کردند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین از به‌کارگیری تجهیزات راهداری برای خاموش کردن کامل لکه‌های باقیمانده در نقاط صعب‌العبور خبر داد و تأکید کرد که این بخش نیز به‌زودی به‌طور کامل اطفا خواهد شد.

حریق جنگل‌های رِمدان در گلوگاه مهار شد