  1. استانها
  2. مازندران
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

آسمان الیت آبی است؛ تور آتش گردی در هیرکانی!

آسمان الیت آبی است؛ تور آتش گردی در هیرکانی!

ساری - آسمان منطقه الیت پس از پایان عملیات اطفای حریق صاف و آبی است با این حال، هنوز دود در برخی مناطق جنگلی استان مازندران از کارمزد سوادکوه تا گلوگاه به هوا برمی‌خیزد.

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: آسمان منطقه الیت در صبح روز نهم و پس از پایان عملیات اطفای حریق صاف و آبی است، با این حال، هنوز دود در برخی مناطق جنگلی استان مازندران از کارمزد سوادکوه تا گلوگاه به هوا برمی‌خیزد و نشان می‌دهد که خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش در نقاطی از جنگل‌ها همچنان وجود دارد.

صبح روز نهم و تنها یک روز پس از پایان عملیات سنگین اطفای حریق هشت‌روزه، آبی و صاف است؛ نشانه‌ای از فروکش کردن شعله‌هایی که روزها جنگل‌های هیرکانی را درگیر کرده بود.

با این حال، عملیات برای مهار کامل آتش همچنان ادامه دارد و از نخستین ساعات صبح، نیروهای تازه‌نفس مردمی و یگان‌های منابع طبیعی دوباره به منطقه اعزام شده‌اند تا بقایای شعله‌ها و کانون‌های پنهان را به‌طور کامل خاموش کنند.

در حالی که آرامش نسبی به پوشش گیاهی بازگشته، صدای بالگردها هنوز بر فراز آسمان غرب مازندران شنیده می‌شود؛ بالگردهایی که از استان‌های مختلف کشور به عملیات پیوسته‌اند و همچنین بالگرد تخصصی اطفای حریق که از ترکیه وارد ایران شد و طی روزهای گذشته نقش مؤثری در کنترل آتش داشته است.

به همین دلیل، تیم‌های پایشی شامل نیروهای زمینی و گشت‌های هوایی تا زمان اطمینان کامل از خاموشی همه کانون‌ها در منطقه مستقر خواهند ماند و عملیات لکه‌گیری در نقاط حساس همچنان ادامه دارد.

آسمان الیت آبی است؛ تور آتش گردی در هیرکانی!

مسئولان استانی و محلی نیز با حضور در منطقه، روند عملیات و نیازهای میدانی را رصد می‌کنند. به گفته آنان، همکاری گسترده مردم محلی، گروه‌های داوطلب، نیروهای امدادی، نظامی و دستگاه‌های مختلف اجرایی، عامل اصلی تسریع در کنترل این آتش‌سوزی گسترده بوده است.

مسئولان اعلام کرده‌اند پس از پایان کامل عملیات اطفا، بررسی میزان خسارت، پایش زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی برای احیای عرصه‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بازسازی پوشش گیاهی این زیست‌بوم ارزشمند با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

جنگل‌های مازندران در روزهای گذشته حال خوشی نداشتند؛ آتش‌سوزی‌هایی که از جنگل‌های الیت گرفته تا مناطق کارمزد سوادکوه و گلوگاه ادامه یافت، روزهای سختی را برای زیست‌بوم هیرکان و حافظان منابع طبیعی رقم زد. تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مردمی و یگان‌های منابع طبیعی، همراه با پشتیبانی بالگردها از استان‌های مختلف و حتی بالگرد تخصصی اطفای حریق وارد شده از ترکیه، در نهایت منجر به مهار نسبی شعله‌ها شد.

آتش گردی در هیرکان؛ از سوادکوه تا گلوگاه

شب و روز گذشته جنگل کارمزد سوادکوه چند نوبت دچار حریق شد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری از مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه کارمزد سوادکوه خبر داد و مشارکت ارزشمند ساکنان این روستا را در عملیات اطفای حریق قابل تقدیر دانست.

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد: آتش‌سوزی از حدود ساعت ۲۲ شب گذشته آغاز شد و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با همراهی مردم محلی توانستند حوالی ساعت ۲ بامداد آن را مهار کنند. وی افزود: تیم‌های ما همچنان در منطقه مستقر هستند تا از وقوع دوباره حریق جلوگیری شود.

وی با قدردانی از همراهی مردم کارمزد عنوان کرد: اهالی روستا، چه زنان و چه مردان، تا لحظه مهار کامل حریق در کنار نیروهای ما بودند و نقش مهمی در کنترل سریع آتش ایفا کردند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران همچنین از به‌کارگیری تجهیزات راهداری برای خاموش کردن کامل لکه‌های باقیمانده در نقاط صعب‌العبور خبر داد و تأکید کرد که این بخش نیز به‌زودی به‌طور کامل اطفا خواهد شد.

حریق جنگل‌های رِمدان در گلوگاه مهار شد

آتش‌سوزی در اراضی ملی روستای رِمدان، واقع در حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه، با تلاش نیروهای منابع طبیعی و همکاری اهالی منطقه به طور کامل مهار شد.

آسمان الیت آبی است؛ تور آتش گردی در هیرکانی!

حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این حریق بیش از یک هکتار از عرصه‌های جنگلی را درگیر کرد.

وی افزود: با تلاش و هماهنگی نیروها، آتش‌سوزی پیش از وارد کردن خسارت بیشتر مهار شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا وقوع حریق در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را به صورت شبانه‌روزی از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.

همزمان با تداوم عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت شهرستان چالوس، وقوع چند آتش‌سوزی جدید در جنگل‌های کارمزد سوادکوه و رمدان گلوگاه، نیروهای امدادی استان مازندران را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرد.

براساس اعلام منابع محلی، بی‌توجهی و سهل‌انگاری برخی گردشگران و مسافران از عوامل اصلی بروز این آتش‌سوزی‌ها عنوان شده است

با وجود پراکندگی مناطق دچار حریق، نیروهای امدادی، منابع طبیعی، بسیج، هلال‌احمر و مردمی، با همراهی و همکاری گسترده، در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش با سرعت دنبال شد.

متولیان امر از شهروندان و گردشگران خواست در شرایط خشک و پرریسک این روزها، نکات ایمنی را جدی گرفته و از روشن کردن آتش در حاشیه جنگل‌ها خودداری کنند.

از سوی دیگر به دنبال افزایش خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران، ورود تورهای گردشگری و مسافران به جنگل‌های بخش چهاردانگه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

بخشداری چهاردانگه اعلام کرد با توجه به شرایط آب‌وهوایی، گرما و خشکی پوشش گیاهی، امکان بروز آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه بسیار بالا بوده و به همین دلیل تصمیم به محدودیت کامل ورود گردشگران اتخاذ شده است.

این ممنوعیت با هدف پیشگیری از وقوع حریق و مدیریت بهتر شرایط حساس کنونی اعمال شده و از شهروندان خواست همکاری لازم را داشته باشند.

آسمان الیت در صبح روز نهم آبی است و با این حال نیروهای تازه نفس و مردمی صبح امروز نیز برای رصد و پایش میدانی وارد جنگل شدند.

مهار آتش در جنگل‌های الیت چالوس

مهدی یونسی استاندار مازندران از مهار کامل آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های الیت خبر داد و اظهار داشت: عملیات اطفای حریق با استفاده از ۱۱۵ سورتی پرواز بالگردها و ۱۳ پرواز هواپیمای «ایلیوشین» ۴۰ تن انجام شد.

آسمان الیت آبی است؛ تور آتش گردی در هیرکانی!

مهدی یونسی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کنار عملیات هوایی، بیش از ۵۰۰ نیروی عملیاتی از دستگاه‌های مختلف و ۲۲ دستگاه خودروی آتش‌نشانی در محل حضور یافته و با تلاش شبانه‌روزی، از پیشروی شعله‌ها جلوگیری کردند.

به گفته وی، پس از مهار آتش، پایش منطقه جهت جلوگیری از شعله‌وری مجدد ادامه دارد.

وجود برگ‌های خشک در کف عرصه‌های جنگلی صعب العبور و صخره‌ای بودن، خشکی هوا و کم بارشی جنگل‌های مازندران را مستعد آتش سوزی کرده است از این رو پرهیز از برافروختن آتش و توجه به حفاظت عرصه‌های هیرکانی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

کد خبر 6666469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها