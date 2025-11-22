به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در تشریح آخرین وضعیت آتشسوزی جنگلهای الیت مرزنآباد گفت: با اختصاص تمام توان عملیاتی یگانهای حفاظت منابع طبیعی، حضور ۳۵ تیم تخصصی و مشارکت نیروهای داوطلب هلالاحمر و بسیج، عملیات اطفای حریق وارد مرحله جدیدی شده است. تاکنون چهار نوبت آبپاشی هوایی انجام شده و پیشبینی میکنیم تا پایان روز به حدود هشت نوبت برسد.
وی افزود: برای تقویت توان عملیاتی، رایزنیهای بینالمللی انجام شده و یک فروند هواپیمای دیگر از کشور ترکیه در حال هماهنگی برای کمک به اطفای حریق است. تلاشهای گسترده ادامه دارد و با تمرکز همه ظرفیتها، انتظار میرود آتشسوزی به زودی کنترل و مهار شود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به نقش مؤثر نیروهای زمینی تأکید کرد: ۳۵ تیم ده نفره با همکاری داوطلبان در منطقه حضور دارند و عملیات اطفا در نقاط صعبالعبور جنگل و صخرهای با سرعت و دقت در حال انجام است.
