۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت به مرحله جدید وارد شد

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت با ورود به مرحله جدید ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در تشریح آخرین وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد گفت: با اختصاص تمام توان عملیاتی یگان‌های حفاظت منابع طبیعی، حضور ۳۵ تیم تخصصی و مشارکت نیروهای داوطلب هلال‌احمر و بسیج، عملیات اطفای حریق وارد مرحله جدیدی شده است. تاکنون چهار نوبت آبپاشی هوایی انجام شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان روز به حدود هشت نوبت برسد.

وی افزود: برای تقویت توان عملیاتی، رایزنی‌های بین‌المللی انجام شده و یک فروند هواپیمای دیگر از کشور ترکیه در حال هماهنگی برای کمک به اطفای حریق است. تلاش‌های گسترده ادامه دارد و با تمرکز همه ظرفیت‌ها، انتظار می‌رود آتش‌سوزی به زودی کنترل و مهار شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به نقش مؤثر نیروهای زمینی تأکید کرد: ۳۵ تیم ده نفره با همکاری داوطلبان در منطقه حضور دارند و عملیات اطفا در نقاط صعب‌العبور جنگل و صخره‌ای با سرعت و دقت در حال انجام است.

