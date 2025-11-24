https://mehrnews.com/x39GKn ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷ کد خبر 6666908 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷ آیین عزاداری مردم ساوه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ساوه- در این فیلم، آیین عزاداری مردم ساوه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را ملاحظه میکنید. دریافت 12 MB کد خبر 6666908 کپی شد مطالب مرتبط آیین تشییع پیکر پاک ۶ شهید گمنام گلگون کفن فاطمی در اراک برگزاری آیین معنوی شبی با شهدای گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله اراک سرزمین آفتاب در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) غرق در عزا و ماتم است آیین عزاداری مردم خمین در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برچسبها ساوه دسته عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
