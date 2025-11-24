https://mehrnews.com/x39GHq ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵ کد خبر 6666812 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵ آیین عزاداری مردم خمین در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خمین- در این ویدئو آیین عزاداری مردم خمین در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را ملاحظه می کنید. دریافت 20 MB کد خبر 6666812 کپی شد مطالب مرتبط آیین تشییع پیکر پاک ۶ شهید گمنام گلگون کفن فاطمی در اراک عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) در امامزاده محمود(ع) روستای جردیجان محلات برگزاری آیین معنوی شبی با شهدای گمنام در حسینیه عاشقان ثارالله اراک آیین شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای سینقان شهرستان دلیجان سرزمین آفتاب در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) غرق در عزا و ماتم است آیین عزاداری مردم ساوه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برچسبها خمین دسته عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
