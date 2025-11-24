طهماسبی:ایام فاطمیه فرصتی راهبردی برای احیای گفتمان مقاومت درجامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام طهماسبی با اشاره اجرای طرح فرهنگی "خوانش خطبه فدکیه" اظهارکرد: ایام فاطمیه فرصتی راهبردی برای احیای گفتمان مقاومت و عزت اسلامی در جامعه است.

وی افزود: خطبه فدکیه به عنوان یکی از غنی‌ترین متون تاریخ اسلام، حاوی مضامین عمیقی در حوزه عدالت خواهی، دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم است که می‌تواند الگوی عملی برای بانوان ایرانی در شرایط کنونی جهاد تبیین باشد.

کارشناس بانوان تبلیغات اسلامی اردبیل با اشاره به اجرای طرح فرهنگی "خوانش خطبه فدکیه" اشاره کرد و گفت: این طرح با رویکرد " راهبری میدان مدار " و " گفتمان سازی هویت محور " و با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در استان زمینه ساز یک حرکت عمومی در بازخوانی این خطبه شریف است.

وی ادامه داد: مخاطبین این طرح دختران دانش آموز و بانوان از اقشار مختلف در اماکنی از قبیل مدارس، روضه‌های خانگی، سالن‌های زیبایی، مناطق گردشگری، هیئات و.... است.