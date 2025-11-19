به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش عطایی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح برنامههای هفته بسیج ۱۴۰۴ اظهار کرد: امسال برنامهها با محوریت «خودباوری، خداباوری، روحیه جهادی و مقاومت» در سراسر استان برگزار میشود.
وی افزود: نخستین روز هفته بسیج با عنوان «خودباوری و خداباوری» و آخرین روز با محور «مقاومت، جهاد و شهادت» نامگذاری شده است.
معاون سپاه حضرت عباس (ع) با اشاره به افتتاح پروژههای عمرانی هفته بسیج در اردبیل گفت: در چند شهرستان استان ۱۰ واحد مسکونی و در شهرستانهای بیلهسوار، اردبیل و انگوت ۴ مدرسه به بهرهبرداری میرسد. همچنین مجموعهای از کارگاههای اشتغالزایی افتتاح خواهد شد.
به گفته وی، ۳۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت و پروژه آبرسانی خروسرستم با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان تکمیل و افتتاح میشود.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با اشاره به برنامههای فرهنگی هفته بسیج گفت: دیدار با پایگاههای مقاومت، تکریم خانواده فرماندهان، مسابقات ورزشی، روز سراسری کتابخوانی، برگزاری یادواره شهدا با عنوان «طرح لاله» و سخنرانی فرماندهان بسیج پیش از خطبههای نماز جمعه از مهمترین برنامههای پیشبینیشده است.
عطایی برگزاری اجتماع بزرگ طلاب و دانشجویان، همایش بزرگ بانوان، تجلیل از مادران سهفرزند، برپایی نمایشگاههای قرآنی و علمی و استقرار میز خدمت در تمام شهرستانها را از دیگر برنامهها عنوان کرد.
وی همچنین از برگزاری نمایش اقتدار بسیجیان در روز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور خبر داد و افزود: این برنامه با اجرای طرح «همه برای ایران» و حضور بسیجیان در گلزار شهدا در قالب «پنجشنبههای شهدایی» همراه خواهد بود.
بهگفته این مقام مسئول، برنامههای هفته بسیج ۱۴۰۴ با اجتماع بزرگ بسیجیان در مصلیهای استان و برگزاری حلقههای صالحین بهعنوان مراسم اختتامیه پایان مییابد.
نظر شما