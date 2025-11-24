مراکز آموزشی استان تهران تا پایان هفته مجازی شد؛ادارات دورکار

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصویب کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، روزهای سه شنبه و چهارشنبه مدارس و دانشگاه‌های استان تهران تا پایان هفته مجازی شد و کارکنان ادارات نیز دورکار شدند.

استاندار تهران در این خصوص گفت: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران بجز فیروز کوه روزهای سه شنبه ۴ آذر و چهارشنبه ۵ آذر غیر حضوری اعلام شد.

وی افزود: دانشگاه‌های استان تهران به جز فیروز کوه غیر حضوری است و همچنین کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به جز دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم، استفاده از دورکاری وجود دارد.

استاندار تهران اضافه کرد: طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰ تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شود.مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه به فروش نمی‌رسد.

معتمدیان با تاکید بر اهمیت صرفه جویی گفت: این ایام فرصت بسیار خوبی برای مدیریت انرژی است که باید در دستور کار همه عزیزان قرار داشته باشد.

مقام‌عالی دولت در استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها به استثنای فیروزکوه نیز بیان کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

معتمدیان همچنین افزود: بنا بر مصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقد آلایندگی) متوقف خواهد بود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خودمراقبتی می‌باشند.

استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶و نیم صبح تا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌شود و بانک‌ها به صورت کشیک و اصناف از ۹و نیم صبح تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

وی افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

همچنین ساعت کاری اصناف نیز تا ساعت ۲۰:۳۰ اعلام شده است.