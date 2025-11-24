به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه‌حسینی دقایقی پیش شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدارس استان یزد روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته غیر حضوری می‌باشند.

وی افزود: این غیر حضوری بواسطه پیشگیری از شیوع آنفولانزا انجام می‌شود.