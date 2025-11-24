  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

شاه‌حسینی: مدارس استان یزد غیرحضوری شد

یزد_ معاون استاندار یزد اعلام کرد: مدارس استان یزد روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته غیرحضوری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه‌حسینی دقایقی پیش شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدارس استان یزد روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته غیر حضوری می‌باشند.

وی افزود: این غیر حضوری بواسطه پیشگیری از شیوع آنفولانزا انجام می‌شود.

