یزد_ معاون استاندار یزد اعلام کرد: مدارس استان یزد روزهای سهشنبه و چهارشنبه این هفته غیرحضوری هستند.
