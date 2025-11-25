درویشی: ساعت کاری ادارات آذربایجان‌ غربی تغییر یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خضر کاک درویشی در این زمینه اعلام کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی، کاهش آلایندگی هوا و همچنین در راستای حمایت از بنیان خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت، بدین وسیله ساعت کار کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از تاریخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۱ تا پایان سال جاری تغییر یافت.

وی ادامه داد: ساعت کار در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۴۵ صبح الی ۱۵:۱۵ بعد از ظهر تعیین می‌شود.

درویشی یادآور شد: روزهای پنجشنبه در چارچوب آئین‌نامه دورکاری (شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹.۰۴.۰۷) و به نحوی که در فرآیند خدمات‌رسانی و انجام وظیفه، وقفه ایجاد نشود از ابتدای آذرماه به صورت دورکاری خواهد بود.

وی گفت: با هدف افزایش بهره‌وری، مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای هر یک از کارکنان خود، وظایف مشخصی را به صورت دورکاری در روزهای پنجشنبه تعریف کرده و بر روند اجرای دورکاری نظارت داشته و گزارش آن را به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی ارسال نمایند.

درویشی افزود: مراکز دارای نوبت کاری، امدادی، درمانی، خدمات ضروری، اتفاقات، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از دورکاری پنجشنبه‌ها مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در خصوص مراکز بهداشتی (خانه سلامت، مراکز جامع سلامت و پایگاه سلامت) بر اساس بند ۲ و مراکز جامع شبانه‌روزی طبق روال قبلی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

درویشی اظهار کرد: ساعت کاری بانک‌های استان نیز بر اساس قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود و در روزهای پنجشنبه نیز به‌صورت شعب کشیک به ارائه خدمات ضروری بانکی به شهروندان خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: دانش آموزان طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و هیچ تغییری در برنامه‌های آموزشی ایجاد نشده است.

درویشی گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در دوره سرد سال دمای ساختمان‌ها را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم کرده و در روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل، سامانه‌های گرمایشی را خاموش کنند.

تغییر در ساعت کاری با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، حسب مورد اطلاع‌رسانی خواهد شد.