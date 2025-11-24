مجالس سوگواری فاطمی در بیوت مراجع تقلید قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات صبح دوشنبه، فضای شهر مقدس قم رنگ و بوی سوگواری فاطمی به خود گرفت و جمعی از عزاداران از نقاط مختلف شهر با حضور در بیوت مراجع عظام تقلید، در مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها شرکت کردند.



در بیوت حضرات آیات عظام وحید خراسانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و جوادی آملی مراسم عزاداری با حضور علما، روحانیون، طلاب و ارادتمندان اهل‌بیت علیهم‌السلام برپا شد و ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام به ذکر مصائب ام‌ابیها صدیقه طاهره سلام الله علیها پرداختند.



این مجالس، که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود، در فضایی معنوی و مملو از اندوه فاطمی برگزار شد و عزاداران سوگ صدیقه کبری سلام‌الله‌علیها را در محضر مراجع تقلید تسلیت گفتند.



در کنار این محافل، شماری از مدارس علمیه، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز مذهبی قم نیز هم‌زمان با این مراسم، برنامه‌های مشابهی را برپا کردند تا فضای معنوی شهر بیش از پیش به نام و یاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها معطر شود.



در این مراسم‌های سوگواری، علاوه بر مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب اهل‌بیت علیهم‌السلام، برنامه‌های مذهبی و سخنرانی‌های مناسبتی نیز برگزار شد و شرکت‌کنندگان با شور و ارادت ویژه، در عزای شهادت بانوی بزرگ اسلام به سوگواری پرداختند.



مراسم عزاداری بیوت مراجع تقلید در قم، همچون سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین محورهای برگزاری آئین‌های سوگواری ایام فاطمیه به شمار می‌رود و حضور پرشور مردم، جلوه‌ای خاص به سوگواری این ایام داده است.