به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم اظهار کرد: همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س)، طرح ویژه خدمترسانی به زائران و شهروندان با تمام ظرفیت اجرایی شد و خدمات ناوگان در این ایام بهصورت ۲۴ ساعته و رایگان ارائه شد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه حجم مسافر در این روز افزود: بهدلیل رایگان بودن سرویسدهی، آمار دقیق ثبت نشده اما با توجه به میانگین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار جابهجایی روزانه در روزهای عادی، برآورد میشود تعداد جابهجاییها طی ۲۴ ساعت گذشته با رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر رسیده باشد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم با تأکید بر آمادهباش کامل نیروها و ناوگان تصریح کرد: خدمات تا زمانی که تقاضای سفر وجود داشت در خطوط ۳۱ گانه و پارکسوارها بهصورت فعال و برخط ادامه یافت.
وی فعالسازی پارکسوار جنوبی برای نخستین بار را از ویژگیهای خدمات امسال دانست و گفت: این پارکسوار با استقبال گسترده زائران همراه شد و اتوبوسهای مستقر، مسافران را بهصورت رایگان به حرم مطهر و بالعکس منتقل کردند. خدمات مشابه نیز در پارکسوار شمالی ارائه شد.
نیک با بیان اینکه مدیریت ناوگان بر اساس تقاضای لحظهای تنظیم میشد، افزود: به کمک سیستم مانیتورینگ، کنترل تصویری و اتاق نظارت، تعداد اتوبوسها در پارکسوارها و خطوط مختلف بهصورت پویا افزایش یا کاهش مییافت.
وی ادامه داد: در زمان ورود حجم زیاد زائر توسط خودروهای بینشهری، ناوگان بلافاصله تقویت میشد و با کاهش تقاضا، اتوبوسها به خطوط داخلشهری منتقل میشدند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم بیان کرد: تمامی عوامل سازمان در حالت آمادهباش کامل بوده و بهصورت میدانی در سطح شهر، نقاط پرتردد و مراکز اصلی حضور داشتند.
وی گفت: همچنین تیم نظارتی سازمان با استفاده از اتاق AVL و رصد ۶۰۰ دوربین فعال در اتوبوسها و شبکه ترافیکی شهر، بهصورت ۲۴ ساعته عملیات پایش و خدمترسانی را انجام میداد.
