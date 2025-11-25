خبرگزاری مهر، گروه استانها: بیمارستان ۴۰۲ تختخوابی شهدای اسلامشهر، که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۸ آغاز شد، پس از ۱۶ سال هنوز به بهرهبرداری نرسیده است. این پروژه، که قرار بود بخشی از کمبودهای درمانی یکی از پرجمعیتترین شهرستانهای استان تهران را برطرف کند، اکنون به نمادی از تأخیرهای طولانی در طرحهای عمرانی ایران تبدیل شده است، مسئولان میگویند بیمارستان «آماده تحویل موقت» است، اما شهروندان محلی که برای درمان به بیمارستانهای شلوغ تهران مراجعه میکنند، از وعدههای تکراری خسته شدهاند.
اسلامشهر با بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، تنها یک بیمارستان دولتی فعال (امام رضا) دارد که به گفته ساکنان، «کوچک و شلوغ» است، یک شهروندی در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: اگر بیمار داشته باشی، چارهای جز رفتن به بیمارستان میلاد یا مراکز تهران نیست، هر سال میگویند، این بیمارستان امسال تمام میشود، اما چهار پنج سال است همین وضعیت است. نمیدانم چرا مسئولان رسیدگی نمیکنند.
افزایش سرعت کار؛ نوید افتتاح تا دهه فجر سال جاری
عبدالحسین روحالامینی، نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی، که به خبرنگار مهر میگوید: پیشرفت پروژه در دولتهای اخیر شتاب گرفته است، از سال ۸۸ شروع شده، اما در چندسال سال اخیر، بهویژه در دولت شهید رئیسی و اکنون در دولت آقای پزشکیان، اراده جدی برای تکمیل وجود دارد. پیمانکار راضی است، طلبهایش پرداخت شده و کار با سرعت پیش میرود.
سعیدرضا جمالی، رئیس بیمارستان شهدای اسلامشهر، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت را اینطور توصیف میکند: بیمارستان پیشرفته و آماده تحویل موقت به دانشگاه علوم پزشکی است. دو مشکل اصلی داریم، اول نیروی انسانی – دانشگاه باید نیرو تأمین کند – و دوم تجهیزات گرانقیمت مانند سیتیاسکن و امآرآی که هنوز مجوز کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت را نگرفتهایم. تا تحویل موقت انجام نشود، نمیتوانیم تجهیزات را نصب کنیم، چون خطر آسیب مالی چندمیلیاردی وجود دارد. بودجه تزریق شده، اما زمان دقیق افتتاح قابل پیشبینی نیست.
نورالله طاهری، فرماندار اسلامشهر، نوید خوشبینانهتری میدهد، او که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد، افزود: این بیمارستان تا دهه فجر به بهرهبرداری میرسد و تاریخ آن تغییر نخواهد کرد، با کار جهادی، چیدمان تجهیزات را سریع انجام میدهیم تا در دهه فجر پذیرش بیمار آغاز شود.
با این حال، تاریخچه پروژه تردیدهایی ایجاد میکند، بیمارستان شهدای اسلامشهر در سال ۱۳۸۸ کلنگزنی شد و قرار بود تا ۱۳۹۲ به بهرهبرداری برسد، اما مشکلات مالی، تغییر پیمانکار و کمبود بودجه بارها آن را متوقف کرد.
طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۴۰۳، پیشرفت فیزیکی ساختمان به ۹۵ درصد رسیده، اما تجهیز و نیروی انسانی همچنان مانع است. هزینه کل پروژه تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، ولی هنوز بخشهای کلیدی مانند اتاق عمل و ICU تکمیل نشدهاند.
سرانه تخت بیمارستانی در حاشیه تهران مطلوب نیست
ساکنان اسلامشهر، که روزانه برای درمان به تهران میروند، این تأخیر را «غیرقابل تحمل» میدانند. یک مادر جوان میگوید: برای زایمان باید به تهران برویم، چون اینجا ظرفیت نیست. ۱۶ سال انتظار برای یک بیمارستان، خیلی زیاد است.
کارشناسان بهداشت معتقدند، تأخیر در بهرهبرداری از چنین پروژههایی، فشار مضاعفی بر بیمارستانهای تهران وارد میکند. سعید کریمی، معاون وقت وزیر بهداشت، در سال ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرانه پایین تخت بیمارستانی در حاشیه تهران، هشدار داد: در حاشیه شهر تهران ۲۵۰۰ تخت و ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و سرانه تخت بیمارستانی نامطلوب است.
کریمی یادآوری کرده بود: سه بیمارستان ورامین، پیشوا و اسلامشهر در حاشیه شهر تهران در انتظار افتتاح هستند.
بیمارستان شهدای اسلامشهر با ۴۰۲ تخت، قرار است خدمات تخصصی قلب، زنان، کودکان و جراحی ارائه دهد و مجهز به پیشرفتهترین دستگاههای تصویربرداری باشد. اما تا زمانی که تحویل موقت انجام نشود، این وعدهها روی کاغذ میماند.
۱۶ سال انتظار برای یک بیمارستان، سؤالهای زیادی درباره مدیریت منابع و اولویتهای عمرانی ایجاد کرده است. آیا دهه فجر ۱۴۰۴ بالاخره نقطه پایان این داستان طولانی خواهد بود، یا باز هم وعدهای دیگر در راه است؟ پاسخ، به زودی مشخص میشود.
