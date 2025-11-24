محمدی: بخشی از جنگل کلاردشت دچار حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی از شعله‌ور شدن آتش در جنگل‌های روستای پیشنبور کلاردشت خبر داد و اعلام کرد که نیروهای امدادی و دستگاه‌های مربوطه در حال تلاش برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن هستند.

به گفته وی، آتش‌سوزی در این منطقه آغاز شده و تمامی اقدامات لازم برای اطفای حریق در حال انجام است. تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارت‌های مالی نرسیده است، اما نگرانی‌ها درباره آسیب به محیط زیست و حیات‌وحش منطقه وجود دارد.

وی همچنین از همکاری نیروهای محلی و دستگاه‌های اجرایی در مهار این بحران خبر داد و افزود که اقدامات پیشگیرانه در حال بررسی است تا از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.