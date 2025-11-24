میدان نبوت میزبان اجتماع سوگواران حضرت زهرا(س) شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین اجتماع امت فاطمی شرق تهران؛ ظهر شهادت حضرت زهرا (س) در میدان نبوت با شعار در سایه عنایت رضوی برگزار شد؛ جایی که حضور خیل عظیم سوگواران و بازسازی صحن انقلاب، به این میدان رنگ و بوی زیارت رضوی بخشید.

این اجتماع معنوی از ساعات پیش از نماز ظهر و عصر روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور خانواده‌ها، هیئت‌ها و گروه‌های مذهبی محلات در میدان نبوت آغاز و نماز ظهر و عصر با حضور گسترده مردم اقامه شد. بازنمایی صحن انقلاب حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع)، چایخانه امام رضا (ع) و مشارکت فعال داوطلبان مردمی، این مراسم را به یکی از متفاوت‌ترین آئین‌های فاطمی شرق تهران تبدیل کرد.

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ تهران در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان افزود: تجربه چهار ساله این اجتماع و گسترش حضور مردمی، نشان‌دهنده این است که آئین سوگواری فاطمیه به یک رویداد هویت‌ساز در منطقه ۸ و شرق تهران تبدیل شده است.

وی افزود: میدان نبوت امسال جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند زیارت رضوی و فرهنگ فاطمی بود. حضور چندین هزارنفری مردم، همراهی خانواده‌ها، جوانان و مشارکت هیئت‌ها نشان داد که عشق به اهل‌بیت (ع) در قلب نسل‌های جدید زنده و ریشه‌دار است و همدلی گروه‌های جهادی و هیئت مذهبی نیز فضایی معنوی را در این روز فراهم کرد.

شهردار منطقه ۸ در پایان به برنامه‌های پیش از این مراسم اشاره کرد و گفت: طی روزهای منتهی به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میدان نبوت با اجرای آئین‌های چهارپایه‌خوانی، دمام‌زنی، خطبه‌خوانی و شعرخوانی در قالب برنامه ساحت خورشید به محفل روایتگری فاطمی تبدیل شد که خانواده‌ها و محلات نقش محوری در اجرای آن داشتند.

گفتنی است در این مراسم معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دانشمند به تبیین جایگاه و مظلومیت حضرت زهرا (س) و لزوم حفظ حیا در جامعه پرداخت و مداحی کربلایی جواد مقدم و حاج مهدی حسینی، فضای میدان نبوت را آکنده از حزن و ماتم و ذکر حضرت زهرا (س) کرد و لحظاتی عمیق از توسل و سوگواری را رقم زد. همچنین در روضه حضرت زهرا (س) یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه منطقه ۸ تهران خانواده‌های شهید باکویی، ساداتی و شهیدان یوسفی، میرزایی، حاجی سلطانی، بخت، شیرازی، جودت گرامی داشته شد.