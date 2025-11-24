  1. استانها
پیاده روی و اجتماع عزاداران فاطمی در عسلویه برگزار شد

بوشهر- پیاده روی و اجتماع عظیم عزاداران فاطمی با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمع زیادی از اقشار مختلف مردم عسلویه با حضور امام جمعه شهرستان، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و هیئت‌های مذهبی این شهرستان در مراسم پیاده‌روی و اجتماع عزاداران فاطمی شرکت کردند و با اجرای آئین‌های سوگواری، ارادت خود را به حضرت فاطمه زهرا (س) ابراز داشتند.

مراسم پیاده‌روی روز دوشنبه عزاداران فاطمی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، جوانان و هیئت‌های سوگواری از نقاط مختلف عسلویه آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در مسیر تعیین‌شده با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و حمل پرچم‌های عزا، حال و هوای ویژه‌ای به شهر بخشیدند. در پایان مسیر، اجتماع بزرگ عزاداران در مصلی نماز جمعه شهر برگزار شد.

مداحان محلی به ذکر مصائب حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند و حجت‌الاسلام محمدی امام جمعه شهرستان نیز با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه (س)، بر اهمیت الگوگیری از سیره ایشان در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

