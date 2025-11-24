https://mehrnews.com/x39GQ4 ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷ کد خبر 6667138 استانها بوشهر استانها بوشهر ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷ خاکسپاری شهید گمنام در سرمستان بوشهر - پیکر مطهر شهید گمنام در روستای سرمستان تشییع و به خاک سپرده شد. دریافت 12 MB فیلم: هادی دوراهکی کد خبر 6667138 کپی شد مطالب مرتبط شهید گمنام در روستای سرمستان خاکسپاری شد آهنگرمحله غرق در اندوه شد؛ وداع با شهید خوشنام قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد پیاده روی و اجتماع عزاداران فاطمی در عسلویه برگزار شد مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس در بوشهر آیتالله حسینی بوشهری: مشکلات نیازمندان شناسایی و دنبال شود برچسبها شهید گمنام بوشهر شهرستان دیر
