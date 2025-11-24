  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

خاکسپاری شهید گمنام در سرمستان

بوشهر - پیکر مطهر شهید گمنام در روستای سرمستان تشییع و به خاک سپرده شد.

فیلم: هادی دوراهکی

