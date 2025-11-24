شهید گمنام در روستای سرمستان خاکسپاری شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هادی دوراهکی: روستای سرمستان در بخش آبدان شهرستان دیر امروز میزبان تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید گمنام و بانامی دوران دفاع مقدس بود.

مردم قدرشناس با حضور گسترده، موکب‌ها و استقبال ویژه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و فضای معنوی و پرشوری در مسیر تشییع ایجاد کردند.

جمعیت انبوه مردم، از جوان و پیر گرفته تا مادران معظم شهدا، در از ابتدای ورودی روستا حاضر شدند تا با پای پیاده و با شور و احساس، به شهدای والامقام ادای احترام کنند.

روستای سرمستان تاکنون هشت شهید را به انقلاب تقدیم کرده و این حضور باشکوه، پیوند ناگسستنی جامعه با آرمان‌های شهدا و ایثارگران را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی امام‌جمعه دیر، در این مراسم با اشاره به پیوند ارزش‌های دینی و فداکاری شهدا گفت: حجاب فاطمی و ایستادگی در مسیر حق، همان میراثی است که شهدای ما با جان خود تثبیت کردند.

وی افزود: شهدای دفاع مقدس با رشادت خود نشان دادند که حفظ ارزش‌های دینی و عفاف، همچون حجاب فاطمی، یکی از ستون‌های مقاومت و عزت جامعه است.

امام‌جمعه دیر گفت: همان‌گونه که حضرت زهرا (س) در برابر ناملایمات زمانه ایستاد و اصول امر به معروف و نهی از منکر را پاس داشت، شهدای ما نیز در میدان عمل، نماد ایستادگی و وفاداری به ارزش‌های الهی بودند.

حسینی اظهار داشت: حضور پرشور مردم در وداع با این شهیدان، تجلی پیوند میان حجاب، عفاف و فداکاری در مسیر دین و وطن است.

به گفته سرهنگ حیدرپور، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر، سه شهید پس از وداع و مراسم امروز، برای تدفین در روستاهای سرمستان شهرستان دیر، فقیه‌حسنان و محمدآباد شهرستان دشتی منتقل خواهند شد و سه شهید دیگر که به صورت امانی وارد استان شده‌اند، روز چهارم آذرماه به معراج شهدای تهران بازخواهند گشت.

وی افزود: با دفن این سه شهید، شمار شهدای گمنام یادمان‌های استان به ۱۷۹ نفر و تعداد نقاط یادمان به ۸۳ محل خواهد رسید. سن شهدای دفن‌شده در این روستاها ۲۸، ۲۵ و ۱۹ سال است.

فرمانده سپاه سید الشهدا شهرستان دیر نیز در این مراسم گفت: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهید گمنام، نشان از ارادت عمیق جامعه به ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس دارد.

سید علی حسینی نیا افزود: مردم سرمستان با استقبال باشکوه خود، ثابت کردند که پیوند با شهدای عزیز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده است.

وی اظهار داشت: تشییع این شهید والامقام یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و الگویی برای نسل‌های امروز است.

فرمانده سپاه شهرستان دیر گفت: سپاه شهرستان دیر ضمن قدردانی از مشارکت مردم، همواره آماده است تا از ارزش‌های انقلاب و آرمان شهدا پاسداری کند.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام روستای سرمستان با حضور گسترده مردم، مسئولان و مادران شهدا به پایان رسید و یاد و خاطره این شهید والامقام در دل اهالی ثبت شد.

این حضور باشکوه نشان داد که ارزش‌های دفاع مقدس، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ حجاب فاطمی همچنان چراغ راه جامعه است و نسل امروز با الهام از شهدای گذشته، می‌تواند ادامه‌دهنده مسیر عزت، ایمان و مقاومت باشد.