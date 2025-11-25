مفرح: شهرداری کاشان در فروش اموال برای تأمین منابع موفق نبوده است

علیرضا مفرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه شهری بدون مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض ممکن نیست، اظهار کرد: نقش مهم و پرداخت عوارض شهری در تأمین درآمدهای شهرداری مؤثر است.

وی با بیان اینکه از شهروندان خواست می‌کنیم در پرداخت عوارض همکاری بیشتری داشته باشند، ابراز کرد: متأسفانه برخی شهروندان عوارض خود را به شهرهای اطراف پرداخت می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشان تصریح کرد: شهر کاشان متعلق به مردم است و همان‌گونه که انتظار ارائه خدمات شهری دارند، باید سهم خود را نیز در تأمین منابع مالی ایفا کنند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و رکود ساخت‌وساز گفت: با این وجود عملکرد شهرداری کاشان را می‌توان مثبت ارزیابی کرد.

مفرح افزود: طبق گزارش‌های پنج‌ساله، پیش‌بینی می‌شود میزان تحقق بودجه امسال شهرداری کاشان به ۸۰ تا ۸۲ درصد برسد.

وی یکی از چالش‌های اصلی مدیریت مالی را عدم موفقیت در فروش اموال شهرداری برای تأمین منابع دانست و تأکید کرد: بازار خرید این املاک در وضعیت فعلی با استقبال مواجه نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشان ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار و اعضای شورا در بهبود امور مالی و اجرایی شهر، بر ضرورت شفافیت و نظارت مستمر تأکید کرد و از شهروندان خواست با مشارکت در پرداخت عوارض، شهرداری را در پیشبرد پروژه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های شهری همراهی کنند.