پیش بینی افزایش مشارکت شهروندان تهرانی در پرداخت عوارض

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت : با فرهنگ سازی هایی که طی چند سال اخیر صورت گرفت ، شهروندان در پرداخت عوارض شهری مشارکت بیشتری داشتند و این امر موجب شد تا سهم درآمدهای پایدار شهرداری تهران نیز نسبت به گذشته افزایش یابد .

وی با بیان این که سال گذشته بیش از 250 میلیارد تومان عوارض شهری از سوی شهروندان پرداخت شد ، افزود : این مشارکت موجب شد تا سهم درآمدهیا پایدار شهرداری در سال گذشته به 40 درصدافزایش یابد .

پورزرندی با اشاره به روند رو به رشد مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض شهری اظهار کرد : پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم در پرداخت عوارض های شهری در سال جاری با فرهنگ سازی های صورت گرفته به 50 درصد افزایش یابد .

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر و حفظ منابع پایدار خاطر نشان کرد : پرداخت عوارض های شهری باید تبدیل به فرهنگ در زندگی شهرنشینی شود و به همین دلیل شهرداری تهران نیز فرهنگ سازی در این زمینه را طی سالیان اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار داده است و شهروندان نیز استقبال خوبی از آن داشته اند .