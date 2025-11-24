به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: آتش‌سوزی گسترده در مناطق جنگلی نمنق شهرستان جلفا که از دو روز پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد، اما بنا بر گزارش‌ها از شدت شعله‌ها کاسته شده است.

این حریق که بخش وسیعی از پوشش گیاهی منطقه را درگیر کرده، با حضور و تلاش نیروهای محیط‌زیست، منابع طبیعی، امدادگران هلال احمر و همچنین مشارکت اهالی روستاهای اطراف در حال اطفا است.

مجوزهای لازم برای به‌کارگیری بالگردهای آبپاش صادر شده و پرواز بالگردهای اطفای حریق هلال احمر به سمت منطقه آغاز شده است. امید می‌رود با تقویت عملیات هوایی و ادامه فعالیت نیروهای زمینی، حلقه اصلی آتش تا پایان امشب مهار شود.

گفتنی است؛ عوامل طبیعی، وزش باد و صعب‌العبور بودن برخی مناطق، سرعت عملیات را کاهش داده است، اما هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی روند کنترل حریق را تسهیل کرده است.