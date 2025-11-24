به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: آتش‌سوزی جنگل و مراتع منطقه جنگلی کارمزد سوادکوه ساعت ۲۲:۳۰ دوم آذرماه توسط تماس‌های مردمی‌با شماره ۱۱۲ و شعبه سوادکوه گزارش شد و بلافاصله هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های عملیاتی انجام گرفت.

وی ادامه داد:مرکز کنترل و هماهنگی عملیاتEOC جمعیت هلال احمر استان مازندران ساعت ۲۲:۴۵ در جریان حادثه قرار گرفت و در ادامه، تیم‌های امدادی از شعبه سوادکوه و پایگاه‌های لله‌بند، ارفعده، جوارم، دوگل، تیم واکنش سریع و همچنین دو تیم پشتیبان از ستاد استان با تجهیزات تخصصی به محل اعزام شدند.

به گفته کبادی، عملیات مهار آتش با حضور نیروهای هلال‌احمر، منابع طبیعی، آتش‌نشانی، مدیریت بحران و همراهی نیروهای مردمی انجام شد. او اظهار کرد: برای پشتیبانی از نیروهای عمل‌کننده در محل، اقلامی‌شامل ۱۵۰ قرص نان، ۱۲۰۰ بطری آب معدنی کوچک، ۳۰ عدد تن ماهی، ۳۰ عدد کنسرو لوبیا، ۲۳۰ بسته بیسکوئیت و ۱۰ کیلوگرم خرما در میان تیم‌ها توزیع شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به تعداد نیروها و تجهیزات به‌کارگیری شده خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۱ تیم عملیاتی با ۴۴ نیرو شامل ۲۴ پرسنل و ۲۰ نجاتگر داوطلب در این مأموریت حضور داشتند. همچنین ۴ دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه خودروی کمک‌دار، ۲ خودروی سبک بدون کمک و ۲ خودروی سواری نیز در عملیات مشارکت داشتند.

محمدحسین کبادی زمان پایان عملیات را ساعت ۱۷:۳۰ سوم آذرماه اعلام کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش مستمر نیروها، از سرایت و گسترش آتش در جنگل‌های منطقه جلوگیری شد و در برخی نقاط نیز مانع وقوع حریق شدند.