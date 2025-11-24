  1. استانها
  2. فارس
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

تشییع شهید علی اکبر پور زارع در کوار

کوار- مراسم تشییع شهید علی اکبر پور زارع (بوجار) با حضور گسترده مردم شهر کوار برگزار شد.

