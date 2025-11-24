https://mehrnews.com/x39GP6 ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸ کد خبر 6667091 استانها فارس استانها فارس ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸ تشییع شهید علی اکبر پور زارع در کوار کوار- مراسم تشییع شهید علی اکبر پور زارع (بوجار) با حضور گسترده مردم شهر کوار برگزار شد. دریافت 18 MB کد خبر 6667091 کپی شد مطالب مرتبط سردار جمالی: ولایتمداری، رمز ماندگاری ملت ایران است بدرقه باشکوه پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شیراز عطر ایثار در هوای شیراز؛ تجدید بیعت مردم با شاهدان بصیر پیکرهای مطهر شهدای گمنام بر روی دستان مردم شیراز برچسبها مراسم تشییع شهید شهر کوار
