https://mehrnews.com/x39GCC ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ کد خبر 6666626 استانها فارس استانها فارس ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ پیکرهای مطهر شهدای گمنام بر روی دستان مردم شیراز شیراز- پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم ولایتمدار شیراز تشییع شد. دریافت 42 MB کد خبر 6666626 کپی شد مطالب مرتبط سردار اسدی:شهدا فرزندان معنوی حضرت زهرا(س) و نماد آزادی ایران هستند حجت الاسلام محمودی: مردم وارثان فرهنگ فاطمی و خون شهیداناند سردار اسدی: مردم به تاسی از مکتب امام حسین(ع) قدردان شهیدان هستند آغاز مراسم تشییع پیکر ۱۲ شهید گمنام در شیراز آئین تشییع ۱۲ شهید گمنام دفاع مقدس در شیراز آغاز شد عطر ایثار در هوای شیراز؛ تجدید بیعت مردم با شاهدان بصیر استقبال رزمنوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران از پیکرهای شهدای گمنام تشییع ۱۲ شهید دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در شیراز بدرقه باشکوه پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شیراز ۲ شهید گمنام در کهفالشهدا و بوستان والفجر شیراز آرام گرفتند تشییع شهید علی اکبر پور زارع در کوار وداع با پیکر شهید داوود ممسنی بعد از ۳۷ سال تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در فرودگاه شیراز خاکسپاری ۲ لاله گمنام دفاع مقدس در کهف الشهدای شیراز تصاویری تاریخی از حضور مردم در مراسم بدرقه پیکرهای شهدای گمنام بازگشت پیکر فرزند شهید زوجی ۹۰ ساله به داراب فارس شهردار شیراز: راه شهدا امروز در خدمترسانی صادقانه به مردم معنا دارد سردار جمالی: ولایتمداری، رمز ماندگاری ملت ایران است سمنان میزبان ۸ میهمان آسمانی شد برچسبها شهید گمنام شهدای گمنام شیراز
نظر شما