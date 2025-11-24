به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ هاشم جمالی عصر دوشنبه در آئین تشییع و خاک‌سپاری پیکر شهید گمنام در کهف الشهدا شهرک زیباشهر شیراز با اشاره به تشییع مظلومانه حضرت زهرا (س) که تنها با حضور پنج تن همراه بود، خطاب به مردم اظهار کرد: درود بر غیرت شما؛ شهیدی بعد از ۳۹ سال، تکه‌استخوانی از او، ولی این‌چنین پرشور به استقبالش آمدید.

وی افزود: این شهید بزرگوار، یادگار عملیات کربلای پنج و رمز حماسه‌اش یا فاطمه الزهرا بود. شهدا، همه مادری زهرایی بودند و بی‌شک در آخرین لحظات، سر بر دامان مادر سادات نهادند.

سردار جمالی با بیان اینکه شهید گمنام، نماد مظلومیت و غربت است، تصریح کرد: کسی از احوال پدر و مادر، خواهر و برادر یا تأهل و تجردش آگاه نیست، اما همگان می‌دانند که او پس از ۳۹ سال، مأموریتی دارد و حامل پیامی از شهدا به مردم است.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس گفت: پیام شهید گمنام به مردم قدرشناس زیباشهر این است: مردم شریف، بعد از ۳۹ سال غربت آمدم تا بگویم ما برای این خاک، برای ناموس، برای دین، برای وطن و برای انقلاب، تا آخرین قطره خون ایستادگی کردیم. ما رفتیم، اما نگذارید آرمان ما برود؛ آرمان ما دین‌مداری و ولایت‌مداری شماست، همان‌گونه که ما با بذل جان، برادری خود را با ولی زمان ثابت کردیم، شما نیز به تمسک به ما و به پیروی از دردانه رسول خدا، حضرت فاطمه زهرا (س)، پشت سر ولی بمانید که این رمز ماندگاری است.

وی با بیان اینکه زیباشهر امروز حریمی مقدس است، خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار، شهر زیباشهر را منور و به آن تقدس بخشید. دیروز، اینجا تنها کوه‌پایه‌ای از سنگ و خاک بود، اما از امروز، مزار عاشقان، عارفان و دل سوختگان است. اینجا از این پس، محل دفن امام‌زاده‌ای است که قدرت شفاعت دارد، چرا که رهبر معظم انقلاب فرمودند: شهدا امام‌زادگان ما هستند.