قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش آگاهی دشتستان مورخه چهارم آبان سال جاری مرد میان سالی به قتل رسیده بود که با حضور سریع مأموران و کارآگاهان پلیس، رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل قتل به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یک سری اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی محل اختفای قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش در شهر برازجان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب جنایت شد اما با توجه به مستندات علمی موجود راهی جز بیان حقیقت نداشته و به ارتکاب قتل اقرار کرد، در همین رابطه از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان در خاتمه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.