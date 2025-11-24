  1. استانها
  2. بوشهر
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری قاتل فراری که مرد میانسال برازجانی را به قتل رسانده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش آگاهی دشتستان مورخه چهارم آبان سال جاری مرد میان سالی به قتل رسیده بود که با حضور سریع مأموران و کارآگاهان پلیس، رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل قتل به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یک سری اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی محل اختفای قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش در شهر برازجان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب جنایت شد اما با توجه به مستندات علمی موجود راهی جز بیان حقیقت نداشته و به ارتکاب قتل اقرار کرد، در همین رابطه از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان در خاتمه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

کد خبر 6667105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها