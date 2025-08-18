قاتل متواری در دشتستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد قتل در یکی از بخش‌های شهرستان، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام که مشخص شد تعداد ۲ نفر به علت تیراندازی فرد ناشناس مورد اصابت قرار گرفته که احدی از آنان بلافاصله فوت و دیگری مجروح که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی یک نفر مظنون به قتل را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی دشتستان با بیان اینکه متهم پس از روبرو شدن با دلایل و مدارک، به قتل و مجروحیت هر دو نفر با استفاده از سلاح شکاری لب به اعتراف گشود تصریح کرد: متهم انگیزه خود را در ارتکاب قتل، اختلافات شخصی بیان داشت که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.