  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

قاتل متواری در دشتستان دستگیر شد

قاتل متواری در دشتستان دستگیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی دشتستان از شناسایی و دستگیری یک نفر قاتل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد قتل در یکی از بخش‌های شهرستان، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام که مشخص شد تعداد ۲ نفر به علت تیراندازی فرد ناشناس مورد اصابت قرار گرفته که احدی از آنان بلافاصله فوت و دیگری مجروح که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی یک نفر مظنون به قتل را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی دشتستان با بیان اینکه متهم پس از روبرو شدن با دلایل و مدارک، به قتل و مجروحیت هر دو نفر با استفاده از سلاح شکاری لب به اعتراف گشود تصریح کرد: متهم انگیزه خود را در ارتکاب قتل، اختلافات شخصی بیان داشت که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6563777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها