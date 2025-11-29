دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت در بندرترکمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم زارع اظهار کرد: در پی اعلام خبر مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر درگیری منجربه قتل در یکی از مناطق شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی و آگاهی شهرستان به محل اعزام که در تحقیقات بیشتر مشخص شد فردی با سلاح سرد در یک درگیری مرتکب قتل شده و از محل متواری گردیده است.

وی افزود: طی اقدامات تخصصی و پلیسی توسط پلیس آگاهی شهرستان، قاتل شناسایی و در یک اقدام ضربتی وغافلگیرانه در کمتر از دو ساعت دستگیر، که در تحقیقات اولیه انگیزه‌ی قتل را اختلافات شخصی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی بندرترکمن در خاتمه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هر گونه هنجارشکنی و موردی بلافاصله مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.