به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد با تشریح آخرین وضعیت سوخت رسانی نیروگاه‌های استان تهران بیان داشت: در راستای اجرای قانون هوای پاک و صیانت از سلامت شهروندان، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های استان به طور کامل متوقف است و هیچ مجوزی برای مصرف سوخت‌های سنگین صادر نشده است.

وی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: به جز نیروگاه بعثت، سایر نیروگاه‌های استان از نظر طراحی تجهیزات و سیستم احتراق اساساً امکان استفاده از مازوت را ندارند و تنها با گاز طبیعی و گازوئیل کار می‌کنند.

عباس نژاد درباره نیروگاه بعثت نیز توضیح داد: مخازن مازوت این نیروگاه پلمب شده و عملاً امکان بهره برداری از این سوخت در آن وجود ندارد. این اقدام با هدف کاهش انتشار آلاینده‌های گوگردی و ذرات معلق انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: هرگونه تغییر احتمالی در نوع سوخت نیروگاه‌ها مستلزم اخذ تأییدیه های محیط زیستی و رعایت استانداردهای سخت گیرانه انتشار آلاینده‌ها است.

وی همچنین اظهار داشت: پایش لحظه‌ای وضعیت سوخت رسانی و خروجی دودکش‌ها در تمامی نیروگاه‌ها ادامه دارد و در فصل سرما نیز تغییری در این سیاست پیش بینی نمی‌شود.