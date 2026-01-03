روایت تازه از آلودگی هوای تهران؛ مازوت نه، منابع پراکنده بله

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که آلودگی هوا بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای شهروندان تهرانی تبدیل شده، مقامهای اجرایی استان تهران تأکید میکنند که منشأ این وضعیت را باید نه در سوخت نیروگاهها، بلکه در انباشت منابع آلاینده شهری جستوجو کرد؛ از خودروها و موتورسیکلتها گرفته تا صنایع فعال در اطراف پایتخت.
سیدکمال میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، نیز در گفتگویی، با رد ادعاهای مربوط به مازوتسوزی در نیروگاههای مستقر در استان، میگوید نتایج پایشهای میدانی نشان میدهد سوخت مصرفی این نیروگاهها در محدوده استاندارد قرار دارد.
به گفته او، بررسیهای انجامشده از نمونه سوخت نیروگاهی حاکی از آن است که میزان گوگرد موجود در گازوئیل مصرفی حدود ۵۰ پیپیام است؛ رقمی که مطابق با استانداردهای تعیینشده زیستمحیطی ارزیابی میشود.
او در عین حال تأکید میکند که تمرکز صرف بر یک واحد صنعتی یا یک منبع مشخص، تصویر دقیقی از واقعیت آلودگی هوای تهران ارائه نمیدهد. «مسأله اصلی، تجمع و تعدد منابع آلاینده است؛ مجموعهای از عوامل که در کنار هم کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار میدهند.»
به گفته معاون عمرانی استانداری تهران، ناوگان سنگین حملونقل شهری سهم قابل توجهی در این میان دارد.
او با اشاره به آمار وسایل نقلیه فعال در پایتخت میگوید: حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی سواری و نزدیک به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت در تهران تردد میکنند. این حجم از وسایل نقلیه، در کنار فعالیت گسترده واحدهای صنعتی، فشار مضاعفی بر هوای شهر وارد میکند.
میرجعفریان در ادامه، به موضوع مدیریت مصرف انرژی نیز میپردازد؛ موضوعی که بهویژه در فصل سرما اهمیت بیشتری پیدا میکند.
او از شهروندان، بهخصوص واحدهای تولیدی و مراکز خدماتی، میخواهد در مصرف گاز صرفهجویی کنند تا شبکه انرژی کشور بتواند روزهای اوج مصرف را بدون بحران پشت سر بگذارد.
به گفته او، هماهنگی دقیق در بخش دیسپاچینگ و مدیریت هوشمند مصرف، نقش کلیدی در عبور ایمن از پیک زمستانی دارد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، معاون عمرانی استانداری تهران به یکی دیگر از چالشهای زیرساختی پایتخت اشاره میکند: تأمین آرامستانهای جدید.
او میگوید پیشنهاد اخیر شهرداری تهران برای توسعه فضاهای آرامستانی، با همراهی کارگروه زیربنایی استان بررسی شده و در نهایت، حدود ۱۵۰ هکتار زمین با کاربری مشخص برای این منظور در نظر گرفته شده است.
به گفته میرجعفریان، این تصمیم تنها گام نخست است و تکمیل زیرساختهای لازم، از راههای دسترسی گرفته تا خدمات عمومی، نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی است؛ فرآیندی که به گفته او، هماکنون در دستور کار قرار دارد.
عکس تزئینی و آرشیوی است.
