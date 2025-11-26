قمار خطرناک یونیورسال برای موزیکال ۲ قسمتی در گیشه جواب داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نمایش صحنه‌ای دهه‌هاست که در برادوی هیجان‌انگیز بوده اما تقسیم هر فیلمی به ۲ قسمت و انتظار برای بازگشت تماشاگران آن هم پس از یک سال یا بیشتر، ریسک بزرگی است. فیلم‌های موزیکال این روزها ژانری دوقطبی هستند و در این مورد، یونیورسال برای توجیه قمار بزرگ خود نیاز داشت هر ۲ فیلم را به فیلم‌های پرفروش بدل کند؛ آن هم در حالی که در مجموع ۳۰۰ میلیون دلار برای تولید و تقریباً ۲۵۰ میلیون دلار برای بازاریابی فیلم «شرور» ۲۰۲۴ و دنباله آن، «شرور: برای همیشه» هزینه کرده بود!

حالا تنها چند روز پس از اکران فیلم دوم، روشن شده که این قمار مالی نتیجه داده است. «شرور» با فروش جهانی ۷۵۸ میلیون دلار، رکوردشکنی کرد و به پرفروش‌ترین اقتباس برادوی در تاریخ گیشه (تا به اینجای کار) بدل شد و یک سال بعد، طرفداران نتوانستند در برابر جاذبه «اُز» مقاومت کنند و برای تماشای فینال حماسی ۲ شخصیت اصلی فیلم یعنی الفبا (با بازی سینتیا اریوو) و گلیندا (با بازی آریانا گرانده) بازگشتند. «شرور: برای همیشه» از نظر فروش افتتاحیه خود در اولین آخر هفته اکرانش حتی از فیلم قبلی خود هم محبوب‌تر شد و ۱۴۷ میلیون دلار در داخل و ۲۲۳ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. فیلم اول کارش را با ۱۱۲.۵ میلیون دلار در داخل و ۱۶۴ میلیون دلار در سطح جهانی شروع کرده بود.

در حالی که یونیورسال نزدیک به ۲۰ سال داشت به ساخت این فیلم فکر می‌کرد، سال ۲۰۲۲، جان ام. چو کارگردان، ساخت فیلم ۲ قسمتی را یک ضرورت خلاقانه توصیف کرده و گفته بود داستان این فیلم که قبل، حین و بعد از وقایع «جادوگر شهر اُز» اتفاق می‌افتد، آنقدر گسترده است که نمی‌توان آن را در ۲ ساعت تصویر کرد.

او گفت: ما تصمیم گرفتیم به خودمان یک بوم نقاشی بزرگتر بدهیم و نه فقط یک فیلم «شرور» بلکه ۲ فیلم بسازیم!

از سوی دیگر طرفداران «شرور» نگران بودند زیرا نیمه دوم به طرز چشمگیری تیره‌تر و غیر منسجم‌تر از پرده اول داستان است و پرده اول بود که بیشتر آهنگ‌های شناخته شده و محبوب مخاطبان (از جمله «نفی جاذبه»، «محبوب» و «این چه احساسی است؟») را داشت. از همین رو منتقدان به «برای همیشه» در راتن تومیتوز امتیاز ۷۰ درصد را دادند، در حالی که فیلم اصلی میانگین ۸۸ درصد را کسب کرد، اما مخاطبان همچنان شیفته آن شدند و به قسمت دوم، درست مانند قسمت اول در سینمااسکور امتیاز «A» دادند.

پیش از «شرور»، هالیوود بیش از یک دهه بود که از یک نمایش صحنه‌ای اقتباس پیروزمندانه‌ای صورت نداده بود و برای یافتن موزیکالی با موفقیت بزرگ باید به «بینوایان» محصول ۲۰۱۲ (با ۴۴۲ میلیون دلار فروش جهانی) یا «به درون جنگل» محصول ۲۰۱۴ (با فروش ۲۱۲ میلیون دلار) بازمی‌گشتیم. تلاش‌های اخیر مانند بازسازی «داستان وست ساید» استیون اسپیلبرگ در سال ۲۰۲۱ (۷۶ میلیون دلار در مقابل بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری)، «در ارتفاعات» چو محصول ۲۰۲۱ (با فروش ۴۵ میلیون دلاری در برابر هزینه ۵۵ میلیون دلاری)، «ایوان هانسن عزیز» سال ۲۰۲۱ (فروش ۱۹ میلیون دلاری در مقابل بودجه ۲۸ میلیون دلاری)، «گربه‌ها» محصول ۲۰۱۹ (با فروش ۷۸ میلیون دلاری در مقابل بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری) و «رنگ بنفش» ۲۰۲۳ (با فروش ۶۸ میلیون دلاری در برابر بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری) با وجود اینکه بر اساس تولیدات محبوب شکل گرفته بودند، همه روی پرده بزرگ سینما شکست خوردند.

هالیوود همچنین به سختی آموخته است که تقسیم یک فیلم پرفروش به ۲ فیلم لزوماً سود را ۲ برابر نمی‌کند. دنی ویلنوو با «تل‌ماسه: قسمت اول» در سال ۲۰۲۱ و «تل‌ماسه قسمت دوم» در سال ۲۰۲۴ موفق شد رمان علمی تخیلی گسترده فرانک هربرت را به پرده سینما بیاورد و نتایج گیشه فوق‌العاده‌ای را هم به دست آورد. به جز آن فیلم‌های ۲ قسمتی برای تکمیل فرنچایزهای طولانی مدت، مانند «هری پاتر»، «گرگ و میش» و «بازی‌های گرسنگی» هم موفق ظاهر شدند. در برخی موارد، نیاز به فیلم دوم (یا سوم) جواب نمی‌دهد؛ مانند «ماموریت: غیرممکن - روزشمار مرده قسمت دوم» که پس از شکست «قسمت اول» در گیشه به «روزشمار نهایی» تغییر نام داد، یا فیلم ۴ قسمتی «افق: یک حماسه آمریکایی» کوین کاستنر که پس از شکست قسمت اول در سینماها، احتمالاً نمی‌تواند به چند قسمت بعدی چندان امید داشته باشد.

یونیورسال حالا می‌تواند با افتخار بگوید «شرور» را به چنان انگیزه مناسبی بدل کرده که مخاطبان را راضی کند تا از خانه بیرون بیایند. این استودیو برای این کار یک ویژه برنامه موزیکال ۲ ساعته از شبکه NBC با عنوان «شرور: یک شب شگفت‌انگیز» ساخت و به تبلیغ فیلم در مکان‌های کمتر مورد انتظار پرداخت و توانست بدون خسته کردن مخاطبان، در طول ۲ سال ارتباط آنها را با فیلم حفظ کند.

جیم اور مدیر توزیع داخلی یونیورسال، می‌گوید: بخش بازاریابی ما «شرور» را به چیزی تبدیل کرد که آنقدر هیجان‌انگیز بود که باید آن را می‌دیدید. این کار آسانی نیست!