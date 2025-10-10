به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «شرور: برای همیشه» ساخته جان ام.چو به طور رسمی بهترین پیش‌فروش بلیت برای روز اول نمایش در سال ۲۰۲۵ را به نام خود کرد.

این دنباله اکنون در کنار «انتقام‌جویان: پایان بازی» و «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» در بین ۱۰ فیلم برتر پیش‌فروش روز اول تاریخ جای گرفته است. به نظر می‌رسد این فیلم بزرگترین افتتاحیه سال را هم به نام خود کند و پیش‌بینی می‌شود به لطف طرفداران پرشور، بتواند ۱۳۵ تا ۱۵۰ میلیون دلار در اولین آخر هفته اکران خود بفروشد و شاید حتی به باشگاه میلیارد دلاری‌ها هم برسد.

این فیلم که قسمت دوم فیلم «شرور» است، پشت سر هم و در کنار فیلم نخست، در اواخر سال ۲۰۲۲ فیلمبرداری شده تا برای یونیورسال یک برد بزرگ بودجه‌ای را رقم بزند. در عین حال قسمت پایانی این امکان را به دست آورد تا پشت سر استقبالی که از فیلم اول شده بود، راهی بازار شود.

برخی حتی باور دارند «شرور: برای همیشه» می‌تواند برای جوایز اسکار، از جمله بهترین فیلم رقابت کند. با توجه به اینکه فیلم اول نامزدی‌های متعددی به دست آورد، چنین تصوری اغراق نیست. با این حال، دنباله با چالش سختی روبه‌رو است، زیرا پرده اول نمایش این داستان روی صحنه‌تئاتر بسیار قوی‌ و جذاب‌ است؛ هرچند این نمایش موزیکال بیش از 2 دهه است که در حال اجراست.

در هر حال «شرور: برای همیشه» ۲۲ دقیقه کوتاه‌تر از نسخه قبلی است و در ۱۳۸ دقیقه ساخته شده زیرا بخش زیادی از داستان در فیلم اول روایت شد و تیم سازنده حتی مجبور شد تا حد امکان نیمه دوم را گسترش دهد.

از آنجا که هنوز هیچ‌کس «شرور: برای همیشه» را ندیده، اما این مانع نشده تا در فهرست پنج فیلم برتر سایت «گلد دربی» برای بهترین فیلم سال جای نگیرد و امید پنجم در فهرست اسکار تلقی نشود.

مثل فیلم اول سینتیا اریوو و آریانا گرانده در این فیلم در نقش‌های اصلی بازی می‌کنند و جاناتان بیلی، ایتن اسلیتر، جف گلدبلوم و میشل یو در نقش‌های مکمل حضور دارند. این فیلم اقتباسی از نمایش موزیکال فوق‌العاده محبوب برادوی ساخته هولزمن و شوارتز با همین نام است که با الهام از شخصیت‌های «جادوگر شهر اُز» شکل گرفته است.

همه اینها در حالی است که «شرور برای همیشه» ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵(۵ آذر) اکران خواهد شد.