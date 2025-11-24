  1. بین الملل
ونزوئلا: تشکیلات مورد ادعای آمریکا اصلا وجود خارجی ندارد

وزیر خارجه ونزوئلا اعلام کرد که تشکیلات که آمریکا به دنبال تحریم آن است اساساً وجود خارجی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه ونزوئلا اعلام کرد که این کشور قاطعانه اقدام بی معنی و مضحک آمریکا در تروریستی دانستن کارتل «دلوس سولس» را رد می‌کند.

وی اضافه کرد که این کارتل اساساً وجود خارجی ندارد.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر مدعی شده بود که کارتل مذکور یک تشکیلات تروریستی خارجی به شمار می‌رود و در قاچاق مواد مخدر به آمریکا ایفای نقش می‌کند و واشنگتن قصد دارد آن را تحریم کند.

این در حالی است که آمریکا برای توجیه تجاوزات خود علیه حاکمیت ونزوئلا دست به دامن ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است. واشنگتن مدعی شده که این کارتل دربرگیرنده مقامات بلندپایه ونزوئلا بوده و رئیس جمهور این کشور آن را اداره می‌کند!

