ماکو باید به «دروازه ایران به اروپا» تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک شورای اطلاعرسانی منطقه آزاد ماکو با علامه عزیزی، مدیرکل شورای اطلاعرسانی دولت، با محوریت ضرورت معرفی ماکو بهعنوان «دروازه استراتژیک ایران به اروپا» در دفتر مرکزی منطقه آزاد ماکو در تهران برگزار شد. این نشست با حضور ذبیحالله امامزاده مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، محسن هنری مشاور رسانهای منطقه آزاد ماکو، و جمعی از کارشناسان رسانه برگزار شد.
در ابتدای نشست، ذبیحالله امامزاده با اشاره به موقعیت بیبدیل منطقه گفت: «شمالغربیترین نقطه کشور، منطقه آزاد ماکو با هممرزی سه کشور ترکیه، آذربایجان و ارمنستان، به مهمترین گذرگاه ترانزیتی ایران تبدیل شده است.»
او افزود که شتابگیری سرمایهگذاری در پروژههای لجستیکی، زیرساختی و ترانزیتی، ماکو را به یکی از نقاط کلیدی کریدورهای بینالمللی شرق به غرب تبدیل کرده است.
در ادامه، محسن هنری بر اهمیت برندسازی و روایتسازی رسانهای درباره ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه آزاد ماکو تأکید کرد و گفت: «ماکو یک مزیت ژئوپولیتیکی استثنایی دارد و میتواند نقش ایران را در اتصال به بازارهای اروپا دگرگون کند. معرفی درست این ظرفیتها برای جلب اعتماد و توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی ضروری است.»
سپس علامه عزیزی با تأکید بر حمایت دولت از برنامههای رسانهای و اطلاعرسانی مرتبط با توسعه ماکو گفت: «تبدیل ماکو به دروازه ایران به اروپا، نیازمند اطلاعرسانی حرفهای، مستمر و دقیق است. دولت از هر اقدامی که این موقعیت را در سطح ملی و بینالمللی تثبیت کند حمایت خواهد کرد.»
کارشناسان حاضر نیز پیشنهادهایی همچون تدوین کمپین بینالمللی معرفی ماکو، تولید محتوای چندزبانه، بازدید میدانی خبرنگاران خارجی و انتشار گزارشهای تحلیلی از پروژههای سرمایهگذاری ارائه کردند.
در پایان جلسه، مقرر شد یک نقشهراه رسانهای جامع برای معرفی ماکو در سطح منطقهای و جهانی تدوین شود؛ نقشهای که هدف آن تثبیت برند ماکو بهعنوان اصلیترین کریدور و دروازه ورود ایران به اروپا است.
