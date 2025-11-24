  1. سیاست
  2. رهبری
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۲

چهارمین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

چهارمین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

چهارمین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) امشب با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی (ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها امشب (شامگاه دوشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروف‌ها و منکرهای اجتماعی و تأثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه سلام‌الله‌علیها مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.

کد خبر 6667200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها