چهارمین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی (ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها امشب (شامگاه دوشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروف‌ها و منکرهای اجتماعی و تأثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه سلام‌الله‌علیها مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.