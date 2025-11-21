اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا، حضرت آیتالله خامنهای، مقام معظم رهبری، همراه با هزاران نفر از مردم در حسینیه امام خمینی حاضر شدند.
در این مراسم که جمعه شب برگزار شد، حجتالاسلام رحیم شرفی در سخنرانی خود با استناد به آیات قرآن، به تبیین «برنامه و اهداف دشمن در جامعه اسلامی» پرداخت.
وی گفت: دشمنان دین از چهار ابزار «تفرقه و اختلاف»، «نفوذ»، «ایجاد تردید و شبهه» و «تحریم اقتصادی» برای شکستن مقاومت جامعه اسلامی استفاده میکنند و لازم است در برابر این اهداف هوشیار بود.
در ادامه این مراسم، سعید حدادیان به اجرای مرثیهخوانی و مداحی در رثای حضرت فاطمه زهرا پرداخت.
حسینیه امام خمینی میزبان هزاران عزادار از قشرهای مختلف مردم بود که برای شرکت در اولین شب مراسم عزاداری تجمع کرده بودند.
نظر شما