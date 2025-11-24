هشدار نسبت به اوضاع فاجعه بار نوار غزه در نشست شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور روند صلح در نشست امروز شورای امنیت تاکید کرد که این سازمان تلاش‌های خود را برای افزایش دایره کمک‌های انسانی ارسالی به نوار غزه تشدید کرده اما اوضاع در این باریکه همچنان وخیم است.

وی اضافه کرد که نیاز فوری و شدید به انتقال کمک‌های انسانی به نوار غزه وجود دارد و رژیم صهیونیستی باید این روند را تسریع کند. آسیب‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی بر جای مانده در نوار غزه فاجعه بار است.

نماینده پاکستان نیز تاکید کرد که نقض آتش بس و حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد. در کرانه باختری نیز حملات شهرک نشینان علیه ساکنان این منطقه به سطح بی سابقه‌ای رسیده است. اشغالگری رژیم صهیونیستی باید پایان یافته و کشور فلسطین تشکیل شود.

نماینده انگلیس نیز بدون محکوم کردن رژیم صهیونیستی خواهان بازگشایی تمام گذرگاه‌ها در نوار غزه و تحقق ثبات در کرانه باختری شد.

نماینده روسیه در شورای امنیت بیان کرد که رژیم صهیونیستی با ساخت و سازهای جدید در نوار غزه به دنبال اشغال طولانی مدت این منطقه است. باید یک جدول زمانی مشخص برای عقب نشینی نظامیان صهیونیست از این منطقه تعیین شود.

نماینده الجزایر در شورای امنیت نیز گفت: حملات وحشیانه و پی در پی تل آویو به لبنان، سوریه، غزه و کرانه باختری را محکوم می‌کنیم. اسرائیل از زمان آغاز آتش بس در غزه ۳۱۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده و با این وجود از مجازات فرار می‌کند.