تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به اراضی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های سوری از تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر دادند.

تلویزیون سوریه گزارش داد که خودروهای نظامی و تانک‌های اسرائیلی وارد جاده‌ای میان دو روستای بریقه و بئر عجم در حومه قنیطره شدند.

بر اساس این گزارش، یک گشتی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی وارد روستای رویحینه در حومه قنیطره شده است.

وی اشاره کرد که این گشت ایست بازرسی برپا کرده و افرادی که از این منطقه عبور کردند را مورد بازرسی قرار دادند.

این تجاوز در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز نظامیان اسرائیلی به روستاهای أوفانیا، السعایده و العجرف در حومه قنیطره وارد شده بودند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.