برچیده شدن تله مرگ آمریکایی و صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرا منطقه‌ای رأی الیوم، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که «مؤسسه بشردوستانه غزه» که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌شود، روز دوشنبه پایان فعالیت خود را در نوار غزه اعلام کرد.

این مؤسسه در بیانیه‌ای که دوشنبه شب منتشر شد، ادعا کرد: مؤسسه انسانی غزه امروز اعلام می‌کند که مأموریت اضطراری خود را در غزه با موفقیت به پایان رسانده است.

در ادامه این بیانیه با موفقیت جلوه دادن فعالیت این مؤسسه ادعا شده است: این مؤسسه بیش از ۱۸۷ میلیون وعده غذایی رایگان را مستقیماً در اختیار غیرنظامیان ساکن نوار غزه قرار داد.

این نهاد افزود: این اقدام در چارچوب یک عملیات بشردوستانه کم‌سابقه امکان دستیابی خانواده‌های فلسطینی را به این کمک‌های غذایی فراهم کرد، به گونه‌ای که این کمک‌ها به صورت امن و بدون آنکه حماس یا هر گروه دیگری آن را به دست آورد، به دست این خانواده‌ها برسد.

طبق این گزارش، پس از آنکه اسرائیل محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر فعالیت سازمان‌های بین‌المللی اعمال کرد، این نهاد غیر دولتی مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماه مه مأموریت یافت کمک‌های غذایی را به ساکنان غزه برساند، با این حال، کارشناسان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان و بشردوستانه عملکرد این مؤسسه را مورد انتقاد قرار دادند.

بر اساس اعلام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، صدها فلسطینی هنگام تلاش برای دریافت کمک از مراکز توزیع وابسته به این مؤسسه هدف تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته و شهید شدند. همچنین گزارش شده که تعدادی هم در این روند زخمی شده‌اند.

همچنین گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل در ماه آگوست (مرداد / شهریور) خواستار انحلال این مؤسسه شده بودند.

به دنبال انحلال این مؤسسه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز در بیانیه‌ای با استقبال از پایان فعالیت‌های «مؤسسه بشردوستانه غزه» آن را یک مؤسسه غیر انسانی دانست و پایان فعالیت آن را گامی شایسته برای چنین سازمانی دانست.

حماس اعلام کرد که این مؤسسه پس از سقوط [اخلاقی] طرح نسل‌کشی و مهندسی گرسنگی و شراکت با اشغالگران صهیونیست، خود نیز سقوط کرد.