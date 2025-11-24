بالاگرفتن اختلافات سران نظامی صهیونیست و تلاش نتانیاهو برای میانجی گری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی از درگیری علنی و شدید میان ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم بر سر انتصابات جدید فرماندهان ارتش خبر دادند.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به تصمیم وزیر دفاع برای تعلیق انتصابات جدید، آن را اقدامی عجیب و غریب توصیف کرده و هشدار داد که این تصمیم ممکن است به توانایی‌های ارتش آسیب وارد کند.

این در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی مدعی هستند که کاتز به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار فرماندهی ارتش اسرائیل برای بهبود عملکرد نظامی این رژیم است.

همچنین شبکه روسیا الیوم نیز نوشت که رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به اختلافات با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه صادر شده از دفتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام شده که وی صبح امروز از طریق رسانه‌ها از اقدامات وزیر جنگ این کشور در خصوص تیم بررسی مطلع شده است.

در این بیانیه آمده است که گزارش کمیته تورگمان از ابتدا به‌عنوان ابزاری برای رئیس ستاد ارتش اسرائیل جهت ارزیابی کیفیت تحقیقات و کسب تجربه لازم به صورت یکپارچه در ارتش ارتش در نظر گرفته شده و نباید از آن استفاده سیاسی کرد.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که تصمیم وزیر جنگ در شک و تردید نسبت به گزارش‌هایی که طی هفت ماه تهیه شده و توسط فرمانده ارتش خلاصه و به‌صورت شخصی به وزیر ارائه شده، تعجب‌آور است.

وی در ادامه افزود که ارتش اسرائیل تنها نهاد در این رژیم است که به‌طور عمیق به بررسی اشتباهات خود پرداخته و مسئولیت آن‌ها را پذیرفته است.

زامیر درباره تعلیق انتصابات جدید فرماندهان ارتش برای ۳۰ روز دیگر نیز گفت که این تصمیم که به مدت سی روز به تأخیر افتاده، می‌تواند آسیب جدی به توانمندی‌های ارتش و آمادگی آن برای مقابله با چالش‌های آینده وارد کند.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرد که جلسات انتصابات طبق برنامه‌ریزی قبلی ادامه خواهد یافت و تصمیمات لازم برای تصویب از سوی وزیر جنگ انجام خواهد شد.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به ادامه عملیات‌های نظامی در تمام جبهه‌ها اشاره کرد و مدعی شد که در دو روز گذشته، ارتش اسرائیل در عملیاتی رئیس ستاد حزب‌الله و ده‌ها نفر از نیروهای مسلح در غزه را حذف کرده است.

در پی این اختلافات، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دستور داده که جلسه‌ای فوری با حضور کاتز و زامیر برگزار شود تا به حل و فصل این موضوع پرداخته شود.