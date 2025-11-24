  1. استانها
برگزاری کارگاه آموزشی هرس و تغذیه باغات سردسیری در دامغان

دامغان- مدیر جهاد کشاورزی دامغان از برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی هرس و تغذیه باغات سردسیری در منطقه رودبار خبر داد.

اسماعیل شوکت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: کارگاه آموزشی هرس و تغذیه باغات سردسیری در منطقه رودبار شهرستان دامغان به همت اداره جهاد کشاورزی شهرستان دامغان برگزار شد.

وی افزود: در کارگاه آموزشی تغذیه زمستانه باغات سردسیری نکاتی در خصوص اصول هرس زمستانه، اصلاح ساختار تاج، برنامه‌ریزی تغذیه‌ای درختان سردسیر و راهکارهای بهبود مدیریت باغات ارائه شد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان ادامه داد: در این کارگاه با تاکید بر مدیریت باغ، نکات مهمی از جمله استفاده از ارقام پایه مقاوم، فرم دهی درختان میوه، نحوه جوان سازی باغات، روش هرس و همچنین چالش‌های رایج باغات منطقه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای فنی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه تشریح گردید.

شوکت آبادی ابراز داشت: فصل زمستان که هنگام خواب ریشه‌های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاک محسوب می‌شود.

وی در رابطه با تغذیه درختان در فصل زمستان بر اهمیت رعایت اصول بهداشت باغ از جمله جمع آوری میوه‌های آلوده، شاخه‌های هرس شده و شخم زمستانه تاکید کرد.

گفتنی است سطح زیر کشت باغات منطقه دو هزار و ۸۰ هکتار است که شامل درختان گردو، سیب، زردآلو، گلابی، گیلاس، آلبالو و … است.

