۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

تولید ۳۱۰۰ تن محصولات گلخانه‌ای در کرمانشاه ثبت شد

کرمانشاه – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد در سال گذشته بیش از سه‌هزار و صد تن انواع سبزی و صیفی در گلخانه‌های این شهرستان تولید و عرضه شده است.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد محسوس تولید محصولات گلخانه‌ای در منطقه گفت: در طول سال گذشته بیش از سه‌هزار و صد تن انواع سبزی و صیفی در گلخانه‌های شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

وی اظهار کرد با بهره‌برداری از واحدهای گلخانه‌ای جدید، میزان تولید امسال به حدود سه‌هزار و پانصد تن خواهد رسید که بیانگر گسترش چشمگیر کشت‌های کنترل‌شده و افزایش ظرفیت اقتصادی این حوزه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه افزود: کشت گلخانه‌ای نسبت به فضای باز مزایایی چون کاهش مصرف آب، افزایش تا ده‌برابری تولید، اشتغال‌زایی پایدار بیست‌برابری و کاهش مصرف سموم کشاورزی دارد و همین عوامل، این تولید را به یکی از محورهای توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان تبدیل کرده است.

