https://mehrnews.com/x39GSV ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۱ کد خبر 6667278 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۱ آیین شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای سینقان شهرستان دلیجان دلیجان- در این ویدئو عزاداری فاطمی در شب شام غریبان حضرت زهرا (س) در روستای سینقان شهرستان دلیجان را ملاحظه می کنید. دریافت 19 MB کد خبر 6667278 کپی شد برچسبها دلیجان مراسم شام غریبان شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
