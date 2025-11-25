https://mehrnews.com/x39GTF ۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۶ کد خبر 6667314 استانها اصفهان استانها اصفهان ۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۶ حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) کاشان در شامگاه شهادت حضرت زهرا(س) کاشان - حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) در شامگاه شهادت حضرت زهرا(س) را در این فیلم مشاهده میکنید. دریافت 35 MB کد خبر 6667314 کپی شد مطالب مرتبط سوگواره فاطمیه(س) در محلات منطقه یک اجرا میشود اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی دوشنبه در میدان شهرزیبا برگزار میشود سوگواره یاس نبوی در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص زنجان برگزار می شود برچسبها چایخانه های حرم امام رضا کاشان شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
