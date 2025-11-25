  1. استانها
  2. اصفهان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۶

حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) کاشان در شامگاه شهادت حضرت زهرا(س)

حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) کاشان در شامگاه شهادت حضرت زهرا(س)

کاشان - حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) در شامگاه شهادت حضرت زهرا(س) را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت 35 MB
کد خبر 6667314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها