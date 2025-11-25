به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان به همراه مدیرکل امور عشایری استان هرمزگان، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان شهرستان از مناطق عشایری رهدار بازدید کرد تا در جریان مشکلات آب، خدماترسانی و نیازهای معیشتی خانوارهای عشایری قرار گیرد.
در این بازدید میدانی فرماندار و هیئت همراه از نقاط مختلف استقرار عشایر دیدن کرده و با ساکنان منطقه گفتوگو کردند.
کمبود منابع آبی، ضرورت توسعه شبکه توزیع آب و تقویت ناوگان آبرسانی سیار مهمترین دغدغههای عشایر عنوان شد.
در پایان بازدید مصوبات و اقداماتی جهت بهبود شرایط زیستی عشایر تصویب شد که شامل تأمین ۱۵ هزار متر لوله برای توسعه شبکه آب، اختصاص ۵۰ منبع آب و خرید یک دستگاه نیسان آبرسان برای پوششدهی بهتر مناطق صعبالعبور است.
محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان با تأکید بر رعایت قانون گفت: ساخت و ساز در مناطق عشایری باید بر اساس مقررات انجام شود و با افرادی که اقدام به تصرف اراضی دولتی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر اهمیت تأمین آب پایدار برای خانوارهای عشایری تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند با برنامهریزی دقیق روند اجرای طرحهای آبرسانی را تسریع کنند.
محسنی بر ادامه بازدیدهای میدانی و پیگیری مستمر مشکلات عشایر تأکید کرد و گفت: فرمانداری وضعیت خدماترسانی در مناطق عشایری را بهصورت دورهای بررسی کرده و مشکلات را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
