۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

سرپرست هیئت دوومیدانی رودان منصوب شد

رودان- میلاد خرمی به‌عنوان سرپرست هیئت دو و میدانی شهرستان رودان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب حکمی از سوی حمیدرضا حیدری پوری، رئیس هیئت دو و میدانی هرمزگان، میلاد خرمی از ورزشکاران توانمند و پرتلاش شهرستان رودان به‌عنوان سرپرست هیئت دو و میدانی شهرستان رودان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه‌های ورزشی، به‌ویژه در رشته دوومیدانی، انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مؤثر و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود، در جهت رشد، توسعه و ارتقای این رشته در شهرستان رودان اهتمام ورزیده و اقدامات شما منطبق بر سیاست‌های ابلاغی فدراسیون صورت پذیرد.

کد خبر 6677702

