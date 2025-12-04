سرپرست هیئت دوومیدانی رودان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب حکمی از سوی حمیدرضا حیدری پوری، رئیس هیئت دو و میدانی هرمزگان، میلاد خرمی از ورزشکاران توانمند و پرتلاش شهرستان رودان بهعنوان سرپرست هیئت دو و میدانی شهرستان رودان منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصههای ورزشی، بهویژه در رشته دوومیدانی، انتظار میرود با برنامهریزی مؤثر و بهرهگیری از توانمندیهای موجود، در جهت رشد، توسعه و ارتقای این رشته در شهرستان رودان اهتمام ورزیده و اقدامات شما منطبق بر سیاستهای ابلاغی فدراسیون صورت پذیرد.
