جواد نکونام از شکایت علیه سرمربی استقلال گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اظهار نظری که سعید لطفی مدافع سابق آبی پوشان مردادماه سال جاری علیه جواد نکونام انجام داد، سرمربی پیشین استقلال علیه وی اعلام شکایت کرد و پرونده به موضوع تهدید به قتل در جریان قرار گرفت.

به دنبال صدور رای و محکومیت سعید لطفی، برخی پیشکسوتان و مسئولان فوتبال وساطت کردند تا جواد نکونام از این شکایت بگذرد و رضایت خود را اعلام کند.

سمیه محمودی وکیل جواد نکونام در این پرونده با تایید این اتفاقات به خبرنگار مهر گفت: با وجود این که اتهامی سنگینی به موکل بنده وارد شده بود اما به احترام برخی پیشکسوتان صاحب نام استقلال و بزرگان فوتبال که با آقای نکونام تماس گرفته بودند، ایشان از حق خود گذشتند و رضایت شان را اعلام کردند تا این پرونده ترک تعقیب بگیرد و مختومه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید لطفی مدافع سابق استقلال روز شنبه 9 آذر از سوی باشگاه به عنوان سرمربی تیم استقلال سیستان و بلوچستان معرفی و جایگزین رضا رجبی شد.