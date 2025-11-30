  1. ورزش
جواد نکونام از شکایت علیه سرمربی استقلال گذشت

سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال به دنبال وساطت برخی پیشکسوتان از یک شکایت علیه بازیکن سابق این تیم گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اظهار نظری که سعید لطفی مدافع سابق آبی پوشان مردادماه سال جاری علیه جواد نکونام انجام داد، سرمربی پیشین استقلال علیه وی اعلام شکایت کرد و پرونده به موضوع تهدید به قتل در جریان قرار گرفت.

به دنبال صدور رای و محکومیت سعید لطفی، برخی پیشکسوتان و مسئولان فوتبال وساطت کردند تا جواد نکونام از این شکایت بگذرد و رضایت خود را اعلام کند.

سمیه محمودی وکیل جواد نکونام در این پرونده با تایید این اتفاقات به خبرنگار مهر گفت: با وجود این که اتهامی سنگینی به موکل بنده وارد شده بود اما به احترام برخی پیشکسوتان صاحب نام استقلال و بزرگان فوتبال که با آقای نکونام تماس گرفته بودند، ایشان از حق خود گذشتند و رضایت شان را اعلام کردند تا این پرونده ترک تعقیب بگیرد و مختومه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید لطفی مدافع سابق استقلال روز شنبه 9 آذر از سوی باشگاه به عنوان سرمربی تیم استقلال سیستان و بلوچستان معرفی و جایگزین رضا رجبی شد.

    • محمد حبیبی IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      آقا جواد دوست داریم هر جا هستی آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای تو پسر آبی دل
    • علی IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      انشالله که تمام مردم ایران زمین در هر خانواده و در هر شرایطی که دارند اگر خدایی نخواسته دچار درگیری هایی که معمولا د هر جای دنیا که اتفاق می افتد مثل، امثال آقای جواد نکونام بخشنده باشند در این دنیا که هر چقدر ارزشمند باشی و هرچقدر که در دنیا کاملا معروف بشی دست آخر که بتونی به شکل وشخصیت بی نظیری که داشتی و زندگی کردی در نهایت باید از این دنیا سفر کنی و گامی برمیداری به سوی آخرت هرچقدر قوی بودی پيش خداوند بزرگ باید تعظیم کنی به نظرم که گذشت کردن قطعا از همه نوع کار وسرمایه و۰۰۰ بهتره

