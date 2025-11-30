مصدومیت هافبک استقلال در آستانه دربی ۱۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی هافبک تیم فوتبال استقلال در دیدار امروز یکشنبه ۹ آذر آبی‌پوشان در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان تنها ۱۲ دقیقه در زمین حضور داشت و سپس به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد. احمدی پس از بررسی کادر پزشکی از زمین خارج شد و اسماعیل قلی‌زاده جای او را در ترکیب استقلال گرفت.

این مصدومیت در حالی رخ داد که استقلال باید روز جمعه ۱۴ آذر در دیداری حساس و مهم از پرسپولیس میزبانی کند و کادر فنی آبی‌پوشان حالا نگرانی جدی درباره وضعیت این هافبک خود در آستانه دربی پایتخت دارد.