۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

مصدومیت هافبک استقلال در آستانه دربی ۱۰۶

هافبک تیم فوتبال استقلال در آستانه بازی با پرسپولیس با مصدومیت مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی هافبک تیم فوتبال استقلال در دیدار امروز یکشنبه ۹ آذر آبی‌پوشان در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان تنها ۱۲ دقیقه در زمین حضور داشت و سپس به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد. احمدی پس از بررسی کادر پزشکی از زمین خارج شد و اسماعیل قلی‌زاده جای او را در ترکیب استقلال گرفت.

این مصدومیت در حالی رخ داد که استقلال باید روز جمعه ۱۴ آذر در دیداری حساس و مهم از پرسپولیس میزبانی کند و کادر فنی آبی‌پوشان حالا نگرانی جدی درباره وضعیت این هافبک خود در آستانه دربی پایتخت دارد.

بهنام روان پاک

