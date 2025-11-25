اکبری: حکم اعدام متجاوز به عنف و اکراه در بسطام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در دادگستری بسطام شاهرود از اجرای حکم اعدام فردی خبر داد که به جرم ارتکاب عمل شنیع تجاوز به عنف و اکراه نسبت به دو بانو در بسطام به اعدام محکوم شده بود و افزود: این حکم صبح امروز در ملأعام و در همان حوزه قضائی اجرا شد.

وی با تشریح روند این پرونده گفت: این موضوع از سال ۱۴۰۱ و پس از گزارش مرجع انتظامی و ورود دادگاه عمومی بخش بسطام در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت. در جریان تحقیقات کامل، مشخص شد متهم با اغفال ۲ بانو و با هدف نیات مجرمانه، اقدام به ارتکاب عمل شنیع تجاوز به عنف و اکراه کرده و با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شکات فراهم آورده بود.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات جامع و مستند، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود، متهم را مجرم شناخته و حکم اعدام صادر کرد. این رأی پس از بررسی دقیق در دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شد.

اکبری تأکید کرد: اجرای حکم اعدام پس از طی تمامی مراحل قانونی و با رعایت کامل ضوابط شرعی و قضائی، صبح امروز و در ملاءعام در حوزه قضائی بخش بسطام انجام گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با جرایم منافی عفت و رفتارهایی که امنیت اخلاقی و روانی جامعه را تهدید می‌کند، از اولویت‌های دستگاه قضائی استان است و اجرای احکام قطعی بیانگر عزم این مرجع در صیانت از کرامت انسانی، حفظ نظم عمومی و تقویت احساس امنیت در میان شهروندان است.