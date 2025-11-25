خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در شرایطی که هنوز تکلیف حریفان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مشخص نشده و قرار است روز ۱۴ آذر قرعه کشی این رقابت‌ها انجام شود، سرمربی این تیم که به خاطر عملکرد ضعیف تیمش تحت تندترین انتقادات است، وعده داده کاری خواهد کرد که به خاطر نتایج تیم ملی در جام جهانی ایران یک هفته تعطیل شود!

امیر قلعه نویی که بعد از فشارها و انتقادات فیفادی قبلی تاکید کرده بود که قول می‌دهد تیم ملی را از گروهش یک مرحله بالاتر ببرد، پس از بازی‌های پرانتقاد برابر کیپ‌ورد و ازبکستان و البته اتقاقات حاشیه‌ای که اقتدار سرمربی تیم ملی را زیر سوال برد، یک وعده بزرگ دیگر داد؛ «تیم ملی کاری می‌کند که ایران یک هفته تعطیل شود!»

این سنگ بزرگ را سرمربی تیم ملی به میان انتقاداتی پرتاب کرده که در روزهای گذشته به اوج رسیده و نتایج تیم ملی در جام جهانی را «فاجعه» پیش بینی کرده است. حالا امیر قلعه نویی برای فرار از این حجم انتقادات یک وعده بزرگ دیگر داد؛ وعده‌ای که تاکنون در تاریخ ورزش ایران سابقه نداشته و حتی برای بازی ایران و استرالیا که تمام ایران یک شب تا صبح نخوابید هم کشور تعطیل نشد!

حالا امیر قلعه نویی وعده داد که تیم تحت رهبری اش که از پس بردن ازبکستان هم بر نمی‌آید می‌خواهد در جام جهانی کاری کند که یک هفته ایران تعطیل شود! با کدام تیم؟ با کدام سرمربی؟ با کدام فوتبال و کدام تاکتیک؟ با کدام نظم و کدام اقتدار سرمربی؟

تیم ملی خوب بازی نمی‌کند و این را تمام کارشناسان و پیشکسوتان تایید می‌کنند اما فقط امیر قلعه نویی است که با استناد به برخی آمارها عملکرد تیمش را تایید می‌کند و همچنان اعتقاد دارد این تیم فوتبال خوب و قابل قبولی را به نمایش می‌گذارد و در جام جهانی هم تمام ایرادهایش برطرف خواهد شد.

هر چند خوش بینانه به حرف‌های امیر قلعه نویی نگاه کنیم و این امیدواری را به خودمان بدهیم که تیم ملی در جام جهانی بدون ایراد بازی خواهد کرد اما نگاهی به عملکرد این تیم در دیدارهای گذشته خیلی امیدوارمان نمی‌کند چرا که قلعه نویی به اندازه کافی فرصت داشته تا ایرادهای تیم ملی را به حداقل برساند اما نه تنها مشکلی حل نشده بلکه در دیدار با ازبکستان هم چند بازیکن اقتدار او را زیر سوال بردند و قوز بالای قوز درست کردند.

اینکه همه علاقمندان به فوتبال، کارشناسان، پیشکسوتان و اهالی رسانه آرزو دارند تیم ملی ایران در جام جهانی بدرخشد و بهترین عملکرد را داشته باشد برکسی پوشیده نیست اما واقعیت تیم ملی این امیدواری و آرزو را به کمترین امیدواری می‌رساند. قلعه نویی هر چقدر هم که تلاش می‌کند خودش را به روز و حرفه‌ای نشان دهد اما تفکراتش همان «سنتی» است که خودش هم در صحبت‌هایش اشاره کرد.

تیم تحت مدیریت او فوتبال به روز و جذابی را به نمایش نمی‌گذارد و مقابل تیم‌های درجه دوم آسیا هم نمی‌تواند به راحتی پیروز شود. حالا چطور می‌خواهد در فاصله کوتاه تا جام جهانی کاری کند که تیمش نتایج درخشانی بگیرد و یک هفته ایران را تعطیل کند از آن سنگ‌های بزرگ است که کاملاً نشانه نزدن است!

جام جهانیِ ۴۸ تیمی شانس صعود اکثر تیم‌های مدعی در قاره خودشان را بالا می‌برد تا از گروه شان صعود کنند چرا که شرایط نسبت به دوره‌های گذشته برای صعود فراهم تر است و گرفتن ۴ امتیاز دور از دسترس نخواهد بود. ایران در جام جهانی روسیه هم چهار امتیاز گرفت و اگر این تیم بخواهد در دوره پیش رو هم همین امتیاز را کسب کند با توجه به کیفیت تیم‌های همگروه خیلی اتفاق جدید و خارق العاده ای نیست.

رد پای امیر قلعه نویی و دستیارانش در ایجاد امیدواری برای نمایش «بدون ایراد» تیم ملی در جام جهانی باید در دیدارهای تدارکاتی و رسمی که این تیم انجام داده و خواهد داد، مشخص باشد. اتفاقی که در دیدارهای گذشته رخ نداده و تیم ملی نمایش دور از انتظاری داشته است. نمایشی که کارشناسان و پیشکسوتان را وادار به انتقاد و ابراز نگرانی کرده تا مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی برای این تیم فکر بهتری کنند.

با چیزی که مردم دیدند و کارشناسان ارزیابی کردند، تیم ملی در جام جهانی حرفی برای گفتن نخواهد داشت و با ادامه این روند هیچ امیدی به آن یک هفته تعطیلی به خاطر شادی نیست و ممکن است افسردگی آن هفته‌ها برای مردم باقی بماند!